Durabook präsentiert professionelle Rugged GC-R8 Drohnen-Bodenstation

TAIPEI, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Durabook, weltweit renommierte Marke für robuste Mobilitätslösungen und Teil der Twinhead International Corporation, kündigt heute den Rugged Ground Controller GC-R8 an. Die flexible, widerstandsfähige Bodenstation steuert Drohnen präzise und ist individuell konfigurierbar. Unter 1,2 kg leicht, mit 8 Zoll HD-Display (800 Nits) und vier Touch-Modi lässt sich der GC-R8 auch unter Sonnenlicht, bei Regen oder mit Handschuhen mühelos bedienen. Der neue Controller ist ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz erhältlich.

Der neue GC-R8 Controller ist Durabooks erste eigene Kontrollstation. Sie basiert auf dem 8 Zoll R8 Tablet und überzeugt mit hoher Robustheit sowie Flexibilität.

Eigene und Partner-Lösungen zur Drohnen-Steuerung

Als erste eigene Kontrollstation von Durabook vereint der GC-R8 Controller maximale Robustheit und Flexibilität – basierend auf dem leistungsstarken Rugged R8 Tablet. Parallel dazu arbeitet Durabook mit Partnern an weiteren Lösungen mit unterschiedlichen Konfigurationen, Integrationen und Funktionen – alle mit demselben robusten R8 Tablet als Herzstück.

Neuer Maßstab für robuste Drohnensteuerung

Der GC-R8 setzt neue Standards für eine präzise UAV-Steuerung in Echtzeit. Mit bis zu 36 individuell konfigurierbaren I/O-Kanälen unterstützt er eine Vielzahl von Bedienelementen – von Joysticks und Steuerkreuzen über Kippschalter bis hin zu Daumenrädern und Schutztasten. Damit lässt er sich exakt auf die jeweiligen Einsatzszenarien anpassen.

Der Controller bleibt auch unter extremen Bedingungen stets verlässlich: Dank MIL-STD-810H- und IP66-Zertifizierung ist der GC-R8 staub-, wasser- und stoßfest. Er funktioniert zuverlässig im Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C und hält einer Luftfeuchtigkeit von 5% bis 95% stand. Die lüfterlose Coolfinity-Technologie schützt zusätzlich vor dem Eindringen von Fremdkörpern und macht das Gerät praktisch wartungsfrei.

Nahtlose Konnektivität und sichere Kommunikation

Für den professionellen Drohnenbetrieb ist eine stabile Datenübertragung entscheidend. Der GC-R8 bietet hierfür eine einheitliche Kommunikationsplattform mit kabelgebundenen und drahtlosen Optionen. Dazu zählen drei M12-Steckplätze (LAN, USB und Stromversorgung) in Industriequalität sowie die LEO-Satellitenkommunikation.