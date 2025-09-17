Post beklagt zunehmende Aggressionen gegen Zusteller

Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die fÃ¼r das deutsche Brief- und PaketgeschÃ¤ft verantwortliche DHL-VorstÃ¤ndin, Nikola Hagleitner, beklagt zunehmende Aggressionen gegen Postzusteller. "WÃ¤hrend Corona waren unsere Zusteller noch die Helden des Alltags. Jetzt werden sie hÃ¤ufig angepÃ¶belt", sagte Hagleitner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Vor allem beim Parken wÃ¼rde es Konflikte geben. Auch gebe es "vermehrt" Handgreiflichkeiten gegen Zusteller, wenn auch nicht hÃ¤ufig. "Wir gehen dem nach und erstatten Anzeige, wenn unsere Zusteller angegangen werden", so Hagleitner. Die Post schule ihre Mitarbeiter mit Deeskalationstrainings, im Konfliktfall habe zudem die eigene Unversehrtheit immer Vorrang. Die Ã¼berwiegende Mehrheit der BÃ¼rger schÃ¤tze zudem die Arbeit der Zusteller, so Hagleitner.





Mit Blick auf eine jÃ¼ngste Auseinandersetzung in Herne, die bundesweite Aufmerksamkeit erzeugt hatte, verteidigte sie die Entlassung des DHL-Zustellers, der auf ein Paar eingeschlagen hatte, nachdem er zuvor beleidigt worden war. "NatÃ¼rlich berÃ¼hrt es mich, dass der Zusteller vorher provoziert worden ist. Das ist fÃ¼rchterlich. Aber wir werden Gewalt nie akzeptieren. Da ist eine tiefrote Linie gerissen worden", sagte Hagleitner.



Der betroffene Zusteller hÃ¤tte bei seiner Einstellung ein sauberes FÃ¼hrungszeugnis vorweisen kÃ¶nnen. "Wir verlangen generell FÃ¼hrungszeugnisse, bevor wir Zusteller einstellen", so die DHL-VorstÃ¤ndin. GrundsÃ¤tzlich finde man auch genug qualifiziertes Personal, auch wenn man den demografischen Wandel spÃ¼re und es vor allem in den GroÃŸstÃ¤dten schwieriger werde, sagte Hagleitner.





