Amadeus FiRe Aktie steigt um +3,39 % - 17.09.2025

Die Amadeus FiRe Aktie konnte bisher um +3,39 % auf 54,90€ zulegen. Das sind +1,80 € mehr als am letzten Handelstag. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Amadeus FiRe ist ein führender Anbieter von Personaldienstleistungen in Deutschland, spezialisiert auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften. Das Unternehmen bietet Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim- und Projektmanagement sowie Weiterbildungsangebote an. Es hat eine starke Marktpräsenz und ist bekannt für seine Spezialisierung auf Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Banking und IT. Hauptkonkurrenten sind Randstad, Adecco und Hays. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die Kombination aus Personalvermittlung und Weiterbildung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Amadeus FiRe Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -31,52 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -7,18 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,54 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Amadeus FiRe -30,72 % verloren.

Amadeus FiRe Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,18 % 1 Monat -12,54 % 3 Monate -31,52 % 1 Jahr -41,89 %

Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 298,23 Mio. wert.

Amadeus FiRe Aktie jetzt kaufen?

Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.