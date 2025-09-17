    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBloom Energy (A) AktievorwärtsNachrichten zu Bloom Energy (A)

    Kursziel fast verdoppelt

    Bloom Energy auf Rekordhoch – Oracle-Deal entfacht KI-Fieber

    Die Brennstoffzellen-Firma Bloom Energy jagt von Rekord zu Rekord. Dank Oracle-Deal und KI-Boom hat die Aktie seit Jahresbeginn 224 Prozent zugelegt. Morgan Stanley erwartet noch mehr.

    Foto: picture alliance / Sipa USA | SOPA Images

    Bloom Energy hat nach einer bullishen Studie von Morgan Stanley ein Rekordhoch erreicht. Die Aktie stieg am Dienstag um 9,4 Prozent auf 73,29 US-Dollar und legte seit Jahresbeginn bereits 230 Prozent zu. Hintergrund ist die wachsende Nachfrage nach Energie für KI-Rechenzentren – ein Markt, in dem Bloom durch seine Brennstoffzellen-Technologie eine Schlüsselrolle spielen könnte.

    Besonders wichtig ist der jüngste Deal mit Oracle. Dessen Cloud-Sparte wird künftig Brennstoffzellen von Bloom nutzen, um die stark steigende Nachfrage nach KI- und Cloud-Diensten abzusichern. Oracle meldete zuletzt milliardenschwere Neuaufträge von insgesamt 332 Milliarden US-Dollar. Analyst David Arcaro von Morgan Stanley sprach von einem "Wendepunkt": "Wir glauben, dass Bloom nun eine viel klarere und günstigere Position für den Erfolg bei der Stromversorgung von KI-Rechenzentren hat."

    Bloom gilt als eines der wenigen Unternehmen, das kurzfristig liefern kann. Während traditionelle Netzanschlüsse teils Jahre dauern, lassen sich Bloom-Brennstoffzellen laut Morgan Stanley in nur 90 Tagen installieren. Das Unternehmen hat zudem 100 Millionen US-Dollar investiert, um die Produktionskapazität bis Ende 2026 auf 2 Gigawatt zu verdoppeln. Damit rückt es in eine attraktive Position gegenüber Hyperscalern und Hardware-Anbietern, die schnell skalierbare Lösungen benötigen.

    Morgan Stanley hob die Umsatzprognosen deutlich an: Statt eines jährlichen Wachstums von 26,9 Prozent rechnen die Analysten nun mit 37,5 Prozent bis 2030. Das Kursziel wurde von 44 auf 85 US-Dollar erhöht. Im bullishen Szenario sehen die Experten sogar Potenzial bis 185 US-Dollar, während ein Rückschlag die Aktie auf 37 US-Dollar drücken könnte. Wichtige Katalysatoren seien neue Verträge mit Hyperscalern und Versorgern sowie eine weitere Verschärfung der Netzengpässe.

    Bloom setzt auf Festoxid-Brennstoffzellen und hat nach eigenen Angaben weltweit an über 1.200 Standorten 1,5 Gigawatt kohlenstoffarme Energie installiert. Von 25 bei FactSet erfassten Analysten empfehlen 12 die Aktie zum Kauf, 11 stufen sie neutral ein, zwei raten zum Verkauf.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


