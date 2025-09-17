Winterausstellung von Modern Meadow zeigt Sitz auf INNOVERA(TM)-Basis aus Mercedes-Benz Entwicklungspartnerschaft

Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) - Die Verwendung von INNOVERA(TM) für Schuh-,

Lifestyle- und Innendesigns wird ebenfalls vorgestellt, und das Unternehmen wird

seinen Online-Shop für den Kauf von Materialplatten eröffnen.





Modern Meadow (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=3399717579&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D2648110454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmodernmeadow.com%252F%26a%3DModern%2BMeadow&a=Modern+Meadow) , ein führendes Unternehmen im BereichBio-Design, gab heute bekannt, dass es auf der Lineapelle Winter 26/27 (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=3683362782&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D1622904660%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lineapelle-fair.it%252Fen%26a%3DLineapelle%2BWinter%2B26%252F27&a=Lineapelle+Winter+26%2F27) , einer internationalen Messe, dievom 23. bis 25. September in Rho-Mailand, Italien, stattfindet, als Ausstellervertreten sein wird, wo es verschiedene Muster seines transformativen Materialsder nächsten Generation, INNOVERA(TM) (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=1859390609&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D459221435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finnovera-world.com%252Finnovera%26a%3DINNOVERA%25E2%2584%25A2&a=INNOVERA%E2%84%A2) ,präsentieren wird. Durch die Entwicklungspartnerschaft mit https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=3328163082&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D949064254%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finnovera-world.com%252Fnews%252Fmercedes-innovera%26a%3DMercedes-Benz&a=Mercedes-Benz setzt Modern Meadow neue Maßstäbe im Fahrzeuginnenraum undzeigt einen exklusiven schwarzen Schalensitz aus einem Mercedes-Benz Automobil,der mit INNOVERA(TM) gefertigt ist. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehöreneine maßgeschneiderte Weste für Männer, die sich in eine Tasche verwandelnlässt, die von dem Hongkonger Designer Karmuel Young (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=2516968256&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D1206692999%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fkarmuelyoung.com%252F%26a%3DKarmuel%2BYoung&a=Karmuel+Young) entworfenwurde, sowie Stühle für die Inneneinrichtung, die aus INNOVERA(TM) gefertigtwurden. In Halle 4, D1-3, E2 können die Besucher außerdem hängendeINNOVERA(TM)-Paneele in verschiedenen Texturen, Farben, Haptiken und Oberflächen