Winterausstellung von Modern Meadow zeigt Sitz auf INNOVERA(TM)-Basis aus Mercedes-Benz Entwicklungspartnerschaft
Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) - Die Verwendung von INNOVERA(TM) für Schuh-,
Lifestyle- und Innendesigns wird ebenfalls vorgestellt, und das Unternehmen wird
seinen Online-Shop für den Kauf von Materialplatten eröffnen.
Modern Meadow (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=339971
7579&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45
08497-1%26h%3D2648110454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmodernmeadow.com%252F%26a%3DM
odern%2BMeadow&a=Modern+Meadow) , ein führendes Unternehmen im Bereich
Bio-Design, gab heute bekannt, dass es auf der Lineapelle Winter 26/27 (https://
edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=3683362782&u=https%3A%2F%2Fed
ge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D162290466
0%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lineapelle-fair.it%252Fen%26a%3DLineapelle%2BWin
ter%2B26%252F27&a=Lineapelle+Winter+26%2F27) , einer internationalen Messe, die
vom 23. bis 25. September in Rho-Mailand, Italien, stattfindet, als Aussteller
vertreten sein wird, wo es verschiedene Muster seines transformativen Materials
der nächsten Generation, INNOVERA(TM) (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l
=de&o=4508497-1&h=1859390609&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3
Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D459221435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finnove
ra-world.com%252Finnovera%26a%3DINNOVERA%25E2%2584%25A2&a=INNOVERA%E2%84%A2) ,
präsentieren wird. Durch die Entwicklungspartnerschaft mit https://edge.prnewswi
re.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=3328163082&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire
.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D949064254%26u%3Dhttps%
253A%252F%252Finnovera-world.com%252Fnews%252Fmercedes-innovera%26a%3DMercedes-B
enz&a=Mercedes-Benz setzt Modern Meadow neue Maßstäbe im Fahrzeuginnenraum und
zeigt einen exklusiven schwarzen Schalensitz aus einem Mercedes-Benz Automobil,
der mit INNOVERA(TM) gefertigt ist. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehören
eine maßgeschneiderte Weste für Männer, die sich in eine Tasche verwandeln
lässt, die von dem Hongkonger Designer Karmuel Young (https://edge.prnewswire.co
m/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=2516968256&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%
2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D1206692999%26u%3Dhttps%253A
%252F%252Fkarmuelyoung.com%252F%26a%3DKarmuel%2BYoung&a=Karmuel+Young) entworfen
wurde, sowie Stühle für die Inneneinrichtung, die aus INNOVERA(TM) gefertigt
wurden. In Halle 4, D1-3, E2 können die Besucher außerdem hängende
INNOVERA(TM)-Paneele in verschiedenen Texturen, Farben, Haptiken und Oberflächen
