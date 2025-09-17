    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Winterausstellung von Modern Meadow zeigt Sitz auf INNOVERA(TM)-Basis aus Mercedes-Benz Entwicklungspartnerschaft

    Nutley, N.J. (ots/PRNewswire) - Die Verwendung von INNOVERA(TM) für Schuh-,
    Lifestyle- und Innendesigns wird ebenfalls vorgestellt, und das Unternehmen wird
    seinen Online-Shop für den Kauf von Materialplatten eröffnen.

    Modern Meadow (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=339971
    7579&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D45
    08497-1%26h%3D2648110454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmodernmeadow.com%252F%26a%3DM
    odern%2BMeadow&a=Modern+Meadow) , ein führendes Unternehmen im Bereich
    Bio-Design, gab heute bekannt, dass es auf der Lineapelle Winter 26/27 (https://
    edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=3683362782&u=https%3A%2F%2Fed
    ge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D162290466
    0%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.lineapelle-fair.it%252Fen%26a%3DLineapelle%2BWin
    ter%2B26%252F27&a=Lineapelle+Winter+26%2F27) , einer internationalen Messe, die
    vom 23. bis 25. September in Rho-Mailand, Italien, stattfindet, als Aussteller
    vertreten sein wird, wo es verschiedene Muster seines transformativen Materials
    der nächsten Generation, INNOVERA(TM) (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l
    =de&o=4508497-1&h=1859390609&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3
    Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D459221435%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finnove
    ra-world.com%252Finnovera%26a%3DINNOVERA%25E2%2584%25A2&a=INNOVERA%E2%84%A2) ,
    präsentieren wird. Durch die Entwicklungspartnerschaft mit https://edge.prnewswi
    re.com/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=3328163082&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire
    .com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D949064254%26u%3Dhttps%
    253A%252F%252Finnovera-world.com%252Fnews%252Fmercedes-innovera%26a%3DMercedes-B
    enz&a=Mercedes-Benz setzt Modern Meadow neue Maßstäbe im Fahrzeuginnenraum und
    zeigt einen exklusiven schwarzen Schalensitz aus einem Mercedes-Benz Automobil,
    der mit INNOVERA(TM) gefertigt ist. Zu den weiteren Ausstellungsstücken gehören
    eine maßgeschneiderte Weste für Männer, die sich in eine Tasche verwandeln
    lässt, die von dem Hongkonger Designer Karmuel Young (https://edge.prnewswire.co
    m/c/link/?t=0&l=de&o=4508497-1&h=2516968256&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%
    2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4508497-1%26h%3D1206692999%26u%3Dhttps%253A
    %252F%252Fkarmuelyoung.com%252F%26a%3DKarmuel%2BYoung&a=Karmuel+Young) entworfen
    wurde, sowie Stühle für die Inneneinrichtung, die aus INNOVERA(TM) gefertigt
    wurden. In Halle 4, D1-3, E2 können die Besucher außerdem hängende
    INNOVERA(TM)-Paneele in verschiedenen Texturen, Farben, Haptiken und Oberflächen
    Seite 1 von 3 




