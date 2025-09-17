AKTIE IM FOKUS
Kursrutsch bei ProsiebenSat.1 geht nach Analystenurteilen weiter
- ProSiebenSat.1-Aktien fallen um 7% auf 5,72 Euro.
- Analysten senken Prognosen, Übernahmeoptimismus schwindet.
- Werbemarkt bleibt schwach, Kursziel bei 4,50 Euro.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Talfahrt der Aktien von ProSiebenSat.1 ist am Mittwoch nach pessimistischen Analystenurteilen weiter gegangen. Zuletzt verloren sie sieben Prozent auf 5,72 Euro. Die im August noch spürbare Freude der Anleger über ein Übernahmeangebot des Konkurrenten MediaForEurope (MFE) ist schon länger verflogen. Ende August waren die Aktien mit 8,53 Euro auf ein Zweijahreshoch gestiegen, doch davon ist der Kurs mittlerweile um mehr als 30 Prozent eingebrochen. Am Vortag hatte im späten Handel eine gekappte Jahresprognose dazu beigetragen.
Seit Anfang September ist bekannt, dass MFE die volle Kontrolle übernommen hat, indem die 75-Prozent-Schwelle überschritten wurde. Die Experten von Oddo BHF gaben nun am Mittwoch ihre bisher optimistische Einschätzung auf. Von Kepler Cheuvreux gab es die Empfehlung, die Anteile im Depot zu reduzieren.
Oddo-Experte Jerome Bodin stufte die Aktien von "Outperform" auf "Neutral" ab. Er verwies nach dem gesenkten Ausblick darauf, dass das Werbeumfeld in Deutschland schwach bleibe. Außerdem rechnet er damit, dass der neue Mehrheitseigner MFE künftig am Markt weitere Anteile zukauft, was ein neues Übernahmeangebot an die verbleibenden Aktionäre unwahrscheinlich mache.
Ähnlich wie Oddo warnte auch Kepler Cheuvreux davor, dass von der Übernahme nicht mehr viel Rückenwind zu erwarten sei. Der Aktienkurs sollte sich vorerst wieder mehr am fundamentalen Wert des Medienkonzerns orientieren, hieß es als Argument für die Einschätzung "Reduce". Synergieziele mit MFE bezeichneten die Kepler-Experten angesichts Werberückgängen und sinkender Zuschauerzahlen als "fantasievoll".
Der Medienkonzern hatte am Dienstag im späten Handel wegen des weiter schwierigen Werbemarktes seinen Jahresausblick gekappt. Der Aktienkurs nähert sich unter diesen Umständen wieder stark dem Tief seit 2009, das Ende 2024 mit 4,50 Euro markiert worden war. Das diesjährige Kursplus ist mittlerweile auf rund 15,5 Prozent geschrumpft. Beim Konkurrenten RTL sieht es 2025 mit einem Anstieg um knapp 37 Prozent deutlich besser aus./tih/gl/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ProSiebenSat.1 Media Aktie
Die ProSiebenSat.1 Media Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,28 % und einem Kurs von 5,75 auf Tradegate (17. September 2025, 10:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ProSiebenSat.1 Media Aktie um -14,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,11 %.
Die Marktkapitalisierung von ProSiebenSat.1 Media bezifferte sich zuletzt auf 1,35 Mrd..
ProSiebenSat.1 Media zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7100 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,6000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +89,82 %/+38,05 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu ProSiebenSat.1 Media - PSM777 - DE000PSM7770
Das denkt die wallstreetONLINE Community über ProSiebenSat.1 Media. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Dazu aus dem MFE Call, dass eine Komplettübernahme in den nächsten 12 Monaten nicht geplant ist
Wenn P7S1 die 6 Euro in den nächsten Wochen halten kann, wäre dass schon eine Überraschung
Ein Squeeze-out scheint mir (erstmal) auch eher unwahrscheinlich. Die bisherige Strategie von MFE war ganz klar eine schleichende Kontrollübernahme mit so wenig Mitteln, wie möglich. Gerade jetzt, wo PPF weg vom Fenster ist, besteht für MFE noch weniger Druck, die können nun erstmal noch ruhiger und unangefochtener nach ihrer Fasson aufspalten.
Auf der HV die Mehrheit ja, aber Beherrschungsvertrag nein… das sollte PPF noch blockieren können…