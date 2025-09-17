Die heutige Entscheidung der US-Notenbank Fed über die Zinsen wird eines klar machen: die Spaltung der Gesellschaft erreicht nun auch die Fed - und die Frage ist, ob die Notenbank zum willigen Instrument für Präsident Trump wird! Die Fed steht vor einer eigentlich unlösbaren Aufgabe: die Inflation steigt, während der Arbeitsmarkt schwächer wird. Faktisch erleben wahrscheinlich 90% der Amerikaner bereits eine Rezession, während die oberen 10% der US-Gesellschaft, die die Hälfte des Konsums ausmachen, weiter ungebremst konsumieren. Dieser Konsum aber ist abhängig von der Entwicklung der Aktienmärkte: die obersten 10% der Amerikaner besitzen 90% der Aktien. Für die 90% der Amerikaner müsste die Fed eigentlich die Zinsen schneller senken - aber Trump schwächt mit seinen Zöllen die Wirtschaft weiter, gleichzeitig befeuert er die Inflation..

Hinweise aus Video:

1. Fed-Zinsen sinken heute Abend – die Vorschau

2. Aktienmärkte im KI-Fieber: Chinas Tech-Aktien heben ab

Das Video "Zinsen und Trump: Die Spaltung der Gesellschaft spaltet die Fed! " sehen Sie hier..