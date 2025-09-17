Aspermont bringt über SPP weitere 891.210,48 $ auf; Veritas Securities leitet Shortfall-Platzierung

Wesentliche Höhepunkte

- Aspermont Limited (das „Unternehmen“) hat im Rahmen seines kürzlich bekannt gegebenen Aktienkaufplans (SPP) erfolgreich 891.210,48 $ aufgebracht.

- Der SPP und die institutionelle Platzierung zu einem Preis von 0,007 AUD pro Aktie wurden am 21. August 2025 bekannt gegeben. Durch die institutionelle Platzierung wurden 1,75 Millionen AUD von europäischen institutionellen Investoren aufgebracht.

- Der SPP wurde qualifizierten bestehenden Aktionären zum selben Preis angeboten, wobei bis zu 1,25 Millionen AUD angepeilt wurden. Die qualifizierten Anträge lagen zwischen 2.000 und 30.000 AUD.

Shortfall-Platzierung

- Alle Aktien, die nicht im Rahmen des SPP gezeichnet wurden, werden nun an erfahrene oder professionelle Investoren platziert, um den Fehlbetrag auszugleichen.

- Veritas Securities Limited wurde zum Lead Manager für die SPP-Shortfall-Platzierung ernannt. Das Unternehmen wird eine Gebühr in Höhe von 4 % der von ihm für die Shortfall-Platzierung eingebrachten Gelder erhalten.

Verwendung der Gelder und strategischer Kontext

- Das aufgebrachte Kapital (institutionelle Platzierung + SPP + Shortfall-Platzierung) wird die Bilanz des Unternehmens weiter stärken, die Erweiterung der Daten- und Informationsplattform Mining-IQ unterstützen, die Produktentwicklung im Bereich Digitalisierung und KI beschleunigen und abonnementbasierte Dienstleistungen mit wiederkehrenden Umsätzen im Rohstoffsektor erweitern.

- Diese Schritte stehen im Einklang mit dem Übergang von Aspermont von traditionellen Medien und Informationsveröffentlichungen hin zu einem datengetriebenen Anbieter von Informationen und Analysen für die globale Bergbau- und Rohstoffindustrie.

Managing Director Alex Kent sagte: