Durch die Verbindung von klassischer britischer Handwerkskunst mit modernem Design und intelligenter Funktionalität präsentierte Morphy Richards eine umfassende Produktpalette, die von der Luftreinigung über die Eisbereitung bis hin zu Kaffeemaschinen und Küchenutensilien reichte, und bekräftigte damit seine Vision: „Innovate for Enlightening Progress", um das tägliche Leben mit intelligentem, nachhaltigem Komfort zu verbessern.

BERLIN, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- Auf der IFA 2025 standen futuristische Technologien, Robotik und künstliche Intelligenz im Mittelpunkt und yeigten, wie intelligente Technologien unseren Alltag prägen. Das seit 89 Jahren bestehende britische Traditionsunternehmen Morphy Richards, Marktführer im Bereich Elektrokleingeräte, nutzte diese Plattform, um seine neuesten Innovationen vorzustellen, die mordernes Design mit zukunftsweisender Lifestyle-Philosophie verbinden.

Die Innovationen von Morphy Richards wurden auf der IFA 2025 positiv aufgenommen. Das Fusion Wasserkocher- und Toaster-Set erhielt von Gadget Flow die Auszeichnung „Best of IFA". In der Chill Zone fand der InfuseChill Flavoured Ice Maker für seine individuell gestaltbaren aromatisierten Eiswürfel großes Interesse, während der MixChill 3-in-1 Ice Maker die Besucher durch seine Vielseitigkeit beim schnellen Herstellen von Eiswürfeln, Zerkleinern und Entsaften begeisterte. Der vollautomatische Espressomaschinen stieß sowohl bei Partnern als auch bei Einzelhändlern auf großes Interesse. Die Flaggschiff-Heimklimageräte S1 Pro und Ultra beeindruckten die Besucher mit ihrem einzigartigen Design, fortschrittlicher Technologie und nachhaltigem Ansatz.

Morphy Richards wurde außerdem in Bloombergs Berichterstattung über die Hitzewelle in Europa zitiert. Dabei hob die Marke hervor, wie extremes Wetter das langfristige Wachstum auf dem europäischen Markt für Klimaanlagen vorantreibt und bekräftigte zugleich ihr Engagement für nachhaltige Innovation.

Marketing und Partnerschaften

Die IFA 2025 bot eine wichtige Plattform für Networking und Markteinblicke. Sie förderte zudem die Zusammenarbeit mit internationalen Partern. Wichtige Kunden zeigten großes Interesse an der neuesten Produktpalette von Morphy Richards, während zahlreiche potenzielle Partner von der Leistungsfähigkeit der Marke angezogen wurden. Der Austausch von Ideen und Feedback legt den Grundstein für eine zukünftige Marktexpansion und unterstreicht die strategische Wachstumsrichtung der Marke.

Die Veranstaltung erhielt umfangreiche Medienberichterstattung: TrendHunter, The Globe and Mail und La Vanguardia berichteten darüber. Influencer aus ganz Europa und Asien, darunter Blnd Othman, Jan Březina und Özgür Bilge, verstärkten die Reichweite der Marke. Ihre Beiträge stärkten die Bekanntheit von Morphy Richards als globaler Innovator für intelligentes und nachhaltiges Wohnen unter den Verbrauchern.

Informationen zu Morphy Richards

Morphy Richards wurde 1936 gegründet und ist in 26 Ländern ein weltweit führender Hersteller von Haushaltsgeräten. Seit 89 Jahren steht Morphy Richards für Innovation und bietet kompetenten Service, intelligente Lösungen und maßgeschneiderte Dienstleistungen. Das Unternehmen unterstützt seine Partner und Kunden weltweit mit herausragender Qualität und nachhaltigem Wachstum.

Zusammenarbeit mit Morphy Richards: morphyrichards.com

PR-Kontakt

E-Mail: marketing@morphyrichards.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2772710/pr2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/vom-erbe-zur-innovation-morphy-richards-prasentiert-seine-neuheiten-auf-der-ifa-2025-302558947.html