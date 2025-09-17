Einheitliche Rechtsprechung zur Ungleichbehandlung bei den Semestertickets
Wiener Linien verlieren auf breiter Front
--------------------------------------------------------------
ticketerstattung.at Zur Webseite
https://ticketerstattung.at
--------------------------------------------------------------
Wien/St.Pölten/Eisenstadt (ots) - Neuigkeiten in der Millionencausa: Alle
befassten Senate beim Landesgericht haben ticketerstattung.at die Preisdifferenz
zugesprochen, mit Auswirkung auf über 15.000 Studierende.
ticketerstattung.at Zur Webseite
https://ticketerstattung.at
--------------------------------------------------------------
Wien/St.Pölten/Eisenstadt (ots) - Neuigkeiten in der Millionencausa: Alle
befassten Senate beim Landesgericht haben ticketerstattung.at die Preisdifferenz
zugesprochen, mit Auswirkung auf über 15.000 Studierende.
Bereits jahrelanger Rechtsstreit
Wer keinen Hauptwohnsitz in Wien hatte, musste als Studierender für das
Semesterticket 150 Euro zahlen, doppelt so viel wie der reguläre Preis von 75
Euro. Bereits im Herbst 2022 hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien in
einer ersten Entscheidung diese Preisgestaltung der Wiener Linien als
rechtswidrig eingestuft.
Seitdem haben ticketerstattung.at und die Wiener Linien hinter den Kulissen in
dutzenden Verfahren vor dem Bezirksgericht und dem Landesgericht als
Berufungsinstanz intensiv prozessiert. Betroffen sind nämlich nicht nur
Studierende aus Österreich, sondern auch etliche EU-Studierende, insbesondere
aus Deutschland und Italien. Nun steht fest: Die Wiener Linien müssen die
Preisdifferenz wegen Ungleichbehandlung beim Semesterticketpreis zurückzahlen,
auch wenn sie sich bislang vehement dagegen gewehrt haben. Insgesamt hat
ticketerstattung.at betreffend die Preisdifferenz in sieben Fällen bei fünf
Senaten des Landesgerichts rechtskräftig gewonnen. Bisher hat kein einziger
Senat diesbezüglich gegen ticketerstattung.at entschieden. Rund 15 Richterinnen
und Richter hatten sich also beim Landesgericht allein in den letzten Monaten
mit der Causa zu befassen.
Nach Auffassung von ticketerstattung.at ist damit eindeutig geklärt, dass
benachteiligten Studierenden ein Rückforderungsanspruch im Ausmaß der
Preisdifferenz zusteht. Zuletzt hat das Landesgericht seine eigenen
Entscheidungen als "ständige Rechtsprechung" bezeichnet (34 R 30/25a). Mit
anderen Worten: An der Rechtswidrigkeit der Tarifgestaltung gibt es nichts mehr
zu rütteln. Das Landesgericht ist in gegenständlicher Causa zweite und letzte
Instanz, eine Revision an den Obersten Gerichtshof ist nicht zulässig.
Einheitliche Rechtsprechung als klares Signal
Bis vor kurzem haben die Wiener Linien den laufenden Verfahren noch "gelassen
entgegengesehen", weil ein Senat des Landesgerichts Anfang 2025 zu ihren Gunsten
entschieden habe, wie die Presse am 15.09.2025 berichtete. Diese Entscheidung,
welche gar nicht ticketerstattung.at betroffen hat, blieb allerdings ein
Einzelfall (63 R 75/24f). Nun hat derselbe Senat in einer ganz neuen
Entscheidung, die erst kürzlich den Prozessparteien zugestellt wurde,
ticketerstattung.at ebenso Recht gegeben (63 R 66/25h).
Trotz mehrerer Niederlagen vor dem Landesgericht versuchten die Wiener Linien
zuletzt noch durch Vergleichsangebote einen nicht unerheblichen Nachlass
auszuverhandeln. "Mit der nun einheitlichen Rechtsprechung ist dieser Zug
sprichwörtlich abgefahren", so die Plattform.
Appell an die Wiener Linien: Schluss mit kostenintensiven Prozessen
Für ticketerstattung.at ist der Fall damit rechtlich entschieden. Die Plattform
richtet daher einen klaren Appell an die Geschäftsführung der Wiener Linien, die
juristische Realität einzusehen und alle bestehenden Forderungen im Sinne der
Rechtsprechung des Landesgerichts zu begleichen. Insgesamt geht es um Ansprüche
in Millionenhöhe.
Das Festhalten an weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen würde nicht nur die
noch laufenden Prozesse für alle Beteiligten unnötig in die Länge ziehen,
sondern auch erhebliche Mehrkosten verursachen, die letztlich indirekt vom
Steuerzahler getragen werden müssten.
ticketerstattung.at Zur Webseite (https://ticketerstattung.at)
Pressekontakt:
Scrimber IT-Service GmbH
Telefon: 01 512 29 29
E-Mail: mailto:office@ticketerstattung.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180965/6119227
OTS: Scrimber IT-Service GmbH
Wer keinen Hauptwohnsitz in Wien hatte, musste als Studierender für das
Semesterticket 150 Euro zahlen, doppelt so viel wie der reguläre Preis von 75
Euro. Bereits im Herbst 2022 hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien in
einer ersten Entscheidung diese Preisgestaltung der Wiener Linien als
rechtswidrig eingestuft.
Seitdem haben ticketerstattung.at und die Wiener Linien hinter den Kulissen in
dutzenden Verfahren vor dem Bezirksgericht und dem Landesgericht als
Berufungsinstanz intensiv prozessiert. Betroffen sind nämlich nicht nur
Studierende aus Österreich, sondern auch etliche EU-Studierende, insbesondere
aus Deutschland und Italien. Nun steht fest: Die Wiener Linien müssen die
Preisdifferenz wegen Ungleichbehandlung beim Semesterticketpreis zurückzahlen,
auch wenn sie sich bislang vehement dagegen gewehrt haben. Insgesamt hat
ticketerstattung.at betreffend die Preisdifferenz in sieben Fällen bei fünf
Senaten des Landesgerichts rechtskräftig gewonnen. Bisher hat kein einziger
Senat diesbezüglich gegen ticketerstattung.at entschieden. Rund 15 Richterinnen
und Richter hatten sich also beim Landesgericht allein in den letzten Monaten
mit der Causa zu befassen.
Nach Auffassung von ticketerstattung.at ist damit eindeutig geklärt, dass
benachteiligten Studierenden ein Rückforderungsanspruch im Ausmaß der
Preisdifferenz zusteht. Zuletzt hat das Landesgericht seine eigenen
Entscheidungen als "ständige Rechtsprechung" bezeichnet (34 R 30/25a). Mit
anderen Worten: An der Rechtswidrigkeit der Tarifgestaltung gibt es nichts mehr
zu rütteln. Das Landesgericht ist in gegenständlicher Causa zweite und letzte
Instanz, eine Revision an den Obersten Gerichtshof ist nicht zulässig.
Einheitliche Rechtsprechung als klares Signal
Bis vor kurzem haben die Wiener Linien den laufenden Verfahren noch "gelassen
entgegengesehen", weil ein Senat des Landesgerichts Anfang 2025 zu ihren Gunsten
entschieden habe, wie die Presse am 15.09.2025 berichtete. Diese Entscheidung,
welche gar nicht ticketerstattung.at betroffen hat, blieb allerdings ein
Einzelfall (63 R 75/24f). Nun hat derselbe Senat in einer ganz neuen
Entscheidung, die erst kürzlich den Prozessparteien zugestellt wurde,
ticketerstattung.at ebenso Recht gegeben (63 R 66/25h).
Trotz mehrerer Niederlagen vor dem Landesgericht versuchten die Wiener Linien
zuletzt noch durch Vergleichsangebote einen nicht unerheblichen Nachlass
auszuverhandeln. "Mit der nun einheitlichen Rechtsprechung ist dieser Zug
sprichwörtlich abgefahren", so die Plattform.
Appell an die Wiener Linien: Schluss mit kostenintensiven Prozessen
Für ticketerstattung.at ist der Fall damit rechtlich entschieden. Die Plattform
richtet daher einen klaren Appell an die Geschäftsführung der Wiener Linien, die
juristische Realität einzusehen und alle bestehenden Forderungen im Sinne der
Rechtsprechung des Landesgerichts zu begleichen. Insgesamt geht es um Ansprüche
in Millionenhöhe.
Das Festhalten an weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen würde nicht nur die
noch laufenden Prozesse für alle Beteiligten unnötig in die Länge ziehen,
sondern auch erhebliche Mehrkosten verursachen, die letztlich indirekt vom
Steuerzahler getragen werden müssten.
ticketerstattung.at Zur Webseite (https://ticketerstattung.at)
Pressekontakt:
Scrimber IT-Service GmbH
Telefon: 01 512 29 29
E-Mail: mailto:office@ticketerstattung.at
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180965/6119227
OTS: Scrimber IT-Service GmbH
Autor folgen