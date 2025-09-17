    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Einheitliche Rechtsprechung zur Ungleichbehandlung bei den Semestertickets

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Wiener Linien verlieren auf breiter Front

    --------------------------------------------------------------
    ticketerstattung.at Zur Webseite
    https://ticketerstattung.at
    --------------------------------------------------------------

    Wien/St.Pölten/Eisenstadt (ots) - Neuigkeiten in der Millionencausa: Alle
    befassten Senate beim Landesgericht haben ticketerstattung.at die Preisdifferenz
    zugesprochen, mit Auswirkung auf über 15.000 Studierende.

    Bereits jahrelanger Rechtsstreit

    Wer keinen Hauptwohnsitz in Wien hatte, musste als Studierender für das
    Semesterticket 150 Euro zahlen, doppelt so viel wie der reguläre Preis von 75
    Euro. Bereits im Herbst 2022 hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien in
    einer ersten Entscheidung diese Preisgestaltung der Wiener Linien als
    rechtswidrig eingestuft.

    Seitdem haben ticketerstattung.at und die Wiener Linien hinter den Kulissen in
    dutzenden Verfahren vor dem Bezirksgericht und dem Landesgericht als
    Berufungsinstanz intensiv prozessiert. Betroffen sind nämlich nicht nur
    Studierende aus Österreich, sondern auch etliche EU-Studierende, insbesondere
    aus Deutschland und Italien. Nun steht fest: Die Wiener Linien müssen die
    Preisdifferenz wegen Ungleichbehandlung beim Semesterticketpreis zurückzahlen,
    auch wenn sie sich bislang vehement dagegen gewehrt haben. Insgesamt hat
    ticketerstattung.at betreffend die Preisdifferenz in sieben Fällen bei fünf
    Senaten des Landesgerichts rechtskräftig gewonnen. Bisher hat kein einziger
    Senat diesbezüglich gegen ticketerstattung.at entschieden. Rund 15 Richterinnen
    und Richter hatten sich also beim Landesgericht allein in den letzten Monaten
    mit der Causa zu befassen.

    Nach Auffassung von ticketerstattung.at ist damit eindeutig geklärt, dass
    benachteiligten Studierenden ein Rückforderungsanspruch im Ausmaß der
    Preisdifferenz zusteht. Zuletzt hat das Landesgericht seine eigenen
    Entscheidungen als "ständige Rechtsprechung" bezeichnet (34 R 30/25a). Mit
    anderen Worten: An der Rechtswidrigkeit der Tarifgestaltung gibt es nichts mehr
    zu rütteln. Das Landesgericht ist in gegenständlicher Causa zweite und letzte
    Instanz, eine Revision an den Obersten Gerichtshof ist nicht zulässig.

    Einheitliche Rechtsprechung als klares Signal

    Bis vor kurzem haben die Wiener Linien den laufenden Verfahren noch "gelassen
    entgegengesehen", weil ein Senat des Landesgerichts Anfang 2025 zu ihren Gunsten
    entschieden habe, wie die Presse am 15.09.2025 berichtete. Diese Entscheidung,
    welche gar nicht ticketerstattung.at betroffen hat, blieb allerdings ein
    Einzelfall (63 R 75/24f). Nun hat derselbe Senat in einer ganz neuen
    Entscheidung, die erst kürzlich den Prozessparteien zugestellt wurde,
    ticketerstattung.at ebenso Recht gegeben (63 R 66/25h).

    Trotz mehrerer Niederlagen vor dem Landesgericht versuchten die Wiener Linien
    zuletzt noch durch Vergleichsangebote einen nicht unerheblichen Nachlass
    auszuverhandeln. "Mit der nun einheitlichen Rechtsprechung ist dieser Zug
    sprichwörtlich abgefahren", so die Plattform.

    Appell an die Wiener Linien: Schluss mit kostenintensiven Prozessen

    Für ticketerstattung.at ist der Fall damit rechtlich entschieden. Die Plattform
    richtet daher einen klaren Appell an die Geschäftsführung der Wiener Linien, die
    juristische Realität einzusehen und alle bestehenden Forderungen im Sinne der
    Rechtsprechung des Landesgerichts zu begleichen. Insgesamt geht es um Ansprüche
    in Millionenhöhe.

    Das Festhalten an weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen würde nicht nur die
    noch laufenden Prozesse für alle Beteiligten unnötig in die Länge ziehen,
    sondern auch erhebliche Mehrkosten verursachen, die letztlich indirekt vom
    Steuerzahler getragen werden müssten.

    ticketerstattung.at Zur Webseite (https://ticketerstattung.at)

    Pressekontakt:

    Scrimber IT-Service GmbH
    Telefon: 01 512 29 29
    E-Mail: mailto:office@ticketerstattung.at

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180965/6119227
    OTS: Scrimber IT-Service GmbH




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Einheitliche Rechtsprechung zur Ungleichbehandlung bei den Semestertickets Wiener Linien verlieren auf breiter Front Neuigkeiten in der Millionencausa: Alle befassten Senate beim Landesgericht haben ticketerstattung.at die Preisdifferenz zugesprochen, mit Auswirkung auf über 15.000 Studierende. Bereits jahrelanger Rechtsstreit Wer keinen Hauptwohnsitz in Wien …