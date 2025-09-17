Wiener Linien verlieren auf breiter Front

--------------------------------------------------------------

Wien/St.Pölten/Eisenstadt (ots) - Neuigkeiten in der Millionencausa: Alle

befassten Senate beim Landesgericht haben ticketerstattung.at die Preisdifferenz

zugesprochen, mit Auswirkung auf über 15.000 Studierende.





Bereits jahrelanger Rechtsstreit



Wer keinen Hauptwohnsitz in Wien hatte, musste als Studierender für das

Semesterticket 150 Euro zahlen, doppelt so viel wie der reguläre Preis von 75

Euro. Bereits im Herbst 2022 hat das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien in

einer ersten Entscheidung diese Preisgestaltung der Wiener Linien als

rechtswidrig eingestuft.



Seitdem haben ticketerstattung.at und die Wiener Linien hinter den Kulissen in

dutzenden Verfahren vor dem Bezirksgericht und dem Landesgericht als

Berufungsinstanz intensiv prozessiert. Betroffen sind nämlich nicht nur

Studierende aus Österreich, sondern auch etliche EU-Studierende, insbesondere

aus Deutschland und Italien. Nun steht fest: Die Wiener Linien müssen die

Preisdifferenz wegen Ungleichbehandlung beim Semesterticketpreis zurückzahlen,

auch wenn sie sich bislang vehement dagegen gewehrt haben. Insgesamt hat

ticketerstattung.at betreffend die Preisdifferenz in sieben Fällen bei fünf

Senaten des Landesgerichts rechtskräftig gewonnen. Bisher hat kein einziger

Senat diesbezüglich gegen ticketerstattung.at entschieden. Rund 15 Richterinnen

und Richter hatten sich also beim Landesgericht allein in den letzten Monaten

mit der Causa zu befassen.



Nach Auffassung von ticketerstattung.at ist damit eindeutig geklärt, dass

benachteiligten Studierenden ein Rückforderungsanspruch im Ausmaß der

Preisdifferenz zusteht. Zuletzt hat das Landesgericht seine eigenen

Entscheidungen als "ständige Rechtsprechung" bezeichnet (34 R 30/25a). Mit

anderen Worten: An der Rechtswidrigkeit der Tarifgestaltung gibt es nichts mehr

zu rütteln. Das Landesgericht ist in gegenständlicher Causa zweite und letzte

Instanz, eine Revision an den Obersten Gerichtshof ist nicht zulässig.



Einheitliche Rechtsprechung als klares Signal



Bis vor kurzem haben die Wiener Linien den laufenden Verfahren noch "gelassen

entgegengesehen", weil ein Senat des Landesgerichts Anfang 2025 zu ihren Gunsten

entschieden habe, wie die Presse am 15.09.2025 berichtete. Diese Entscheidung,

welche gar nicht ticketerstattung.at betroffen hat, blieb allerdings ein

Einzelfall (63 R 75/24f). Nun hat derselbe Senat in einer ganz neuen

Entscheidung, die erst kürzlich den Prozessparteien zugestellt wurde,

ticketerstattung.at ebenso Recht gegeben (63 R 66/25h).



Trotz mehrerer Niederlagen vor dem Landesgericht versuchten die Wiener Linien

zuletzt noch durch Vergleichsangebote einen nicht unerheblichen Nachlass

auszuverhandeln. "Mit der nun einheitlichen Rechtsprechung ist dieser Zug

sprichwörtlich abgefahren", so die Plattform.



Appell an die Wiener Linien: Schluss mit kostenintensiven Prozessen



Für ticketerstattung.at ist der Fall damit rechtlich entschieden. Die Plattform

richtet daher einen klaren Appell an die Geschäftsführung der Wiener Linien, die

juristische Realität einzusehen und alle bestehenden Forderungen im Sinne der

Rechtsprechung des Landesgerichts zu begleichen. Insgesamt geht es um Ansprüche

in Millionenhöhe.



Das Festhalten an weiteren rechtlichen Auseinandersetzungen würde nicht nur die

noch laufenden Prozesse für alle Beteiligten unnötig in die Länge ziehen,

sondern auch erhebliche Mehrkosten verursachen, die letztlich indirekt vom

Steuerzahler getragen werden müssten.



