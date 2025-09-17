Starke Performance Workday (A) Aktie legt zu - 17.09.2025

Mit einer Performance von +5,68 % konnte die Workday (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Workday (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,51 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um -1,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Workday (A) -23,75 % verloren.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

Workday (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,46 % 1 Monat +0,63 % 3 Monate -8,51 % 1 Jahr -13,15 %

Informationen zur Workday (A) Aktie

Es gibt 217 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,12 Mrd.EUR wert.

Workday (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.