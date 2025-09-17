    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWorkday (A) AktievorwärtsNachrichten zu Workday (A)

    Starke Performance Workday (A) Aktie legt zu - 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Workday (A) Aktie bisher um +5,68 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Workday (A) Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Workday ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Softwarelösungen für Finanz- und Personalmanagement, bekannt für seine benutzerfreundlichen Anwendungen. Hauptkonkurrenten sind SAP, Oracle und ADP. Workday überzeugt durch kontinuierliche Updates und starke Kundenbindung.

    Workday (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Mit einer Performance von +5,68 % konnte die Workday (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Workday (A) Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -8,51 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Workday (A) Aktie damit um -1,46 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,63 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Workday (A) -23,75 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um 0,00 % geändert.

    Workday (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,46 %
    1 Monat +0,63 %
    3 Monate -8,51 %
    1 Jahr -13,15 %

    Informationen zur Workday (A) Aktie

    Es gibt 217 Mio. Workday (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,12 Mrd.EUR wert.

    Workday (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Workday (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Workday (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Workday (A)

    +6,14 %
    -1,55 %
    +0,09 %
    -8,74 %
    -13,18 %
    +29,59 %
    +12,99 %
    +213,82 %
    +391,10 %
    ISIN:US98138H1014WKN:A1J39P



