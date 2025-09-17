SDAX in potenzieller Trendwende

Obwohl der SDAX mitten im Sommer einen Sprung über sein Vorgängerhoch aus November 2021 von 17.450 Punkte vollziehen konnte, währte die Freude nur kurz. Nur einige Tage später setzte eine erste Verkaufswelle bis unter den 50-Tage-Durchschnitt ein, Anfang September folgte die zweite in den markanten Unterstützungsbereich aus dem Frühjahr um 16.500 Punkten. Doch die Kursentwicklung aus diesem Monat lässt trotz eines latenten Aufwärtstrends trotzdem nichts Gutes erahnen, dies könnte nämlich ein Fraktal einer ausgeprägten SKS-Formation werden und muss dementsprechend bärisch gewertet werden.

Die bisherige Auswertung ergibt für den SDAX unterhalb eines Preisniveaus von 16.290 Punkten ein mögliches Verkaufssignal in Richtung 16.000 Punkte, im Anschluss allerdings dürften heftigere Abschläge auf 15.101 Punkte bevorstehen und sich für ein entsprechendes Short-Engagement anbieten. Dadurch würde die seit 2021 bestehende Seitwärtsbewegung unvermindert fortgesetzt werden. Eine spürbare Belebung der deutschen Wirtschaft könnte aber den entscheidenden Impuls für einen Rallyestart liefern, ein mögliches Ziel bestünde dann bei 20.242 Punkten, dürfte aber auch erst über den aktuellen Jahreshochs von 18.201 Punkten in Gang kommen.

SDAX-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Sobald die um 16.290 Punkten angesiedelte Nackenlinie der SKS-Formation bärisch gekreuzt wird, müsste der SDAX nach den Berechnungen der Formation auf 15.101 Punkte zurücksetzen und würde sich für ein entsprechendes Short-Investment anbieten. Dies könnte beispielsweise durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN MM180Q geschehen. Die mögliche Renditechance beliefe sich hierbei auf insgesamt 110 Prozent, endgültiges Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 2,85 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung sollte vorläufig aber das aktuelle Wochenhoch von 16.802 Punkten nicht unterschreiten. Im Schein würde sich ein entsprechender Stopp-Kurs von 1,15 Euro ergeben. Als Anlagehorizont sind nur wenige Wochen anzusetzen.

Strategie für fallende Kurse WKN: MM180Q Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,27 - 1,30 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 17.948,323 Punkte Basiswert: SDAX-Index KO-Schwelle: 17.948,323 Punkte akt. Kurs Basiswert: 16.686,58 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 2,85 Euro Hebel: 12,8 Kurschance: + 110 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.