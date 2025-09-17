ZWL Leipzig: Darlehensrückführung stärkt Liquidität!
NZWL stärkt mit der Rückführung eines Darlehens aus China ihre finanzielle Flexibilität und plant neue Investitionen in Hybrid- und E-Mobilität, während sie sich als globaler Partner etabliert.
- Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt.
- Diese Rückführung erhöht die Liquidität und finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für zukünftige Wachstumsinvestitionen.
- NZWL hat erfolgreich einen Produktionsstandort in Tianjin aufgebaut, um die Expansion nach China zu unterstützen.
- Das Unternehmen hat sich als verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk etabliert und konnte einen weiteren wichtigen Kunden, Great Wall, gewinnen.
- Zur Finanzierung neuer Produkte im Bereich Hybrid- und E-Mobilität bietet NZWL eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro an.
- Ein öffentliches Umtauschangebot für bestehende Schuldverschreibungen läuft bis zum 13. Oktober 2025.
