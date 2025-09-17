    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsNeue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25 AnleihevorwärtsNachrichten zu Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Unternehmensanleihe 6,50 % bis 12/25
    ZWL Leipzig: Darlehensrückführung stärkt Liquidität!

    NZWL stärkt mit der Rückführung eines Darlehens aus China ihre finanzielle Flexibilität und plant neue Investitionen in Hybrid- und E-Mobilität, während sie sich als globaler Partner etabliert.

    ZWL Leipzig: Darlehensrückführung stärkt Liquidität!
    • Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH hat ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 6,0 Mio. Euro vollständig aus China an die deutsche Konzernmutter zurückgeführt.
    • Diese Rückführung erhöht die Liquidität und finanzielle Flexibilität der Konzernmutter für zukünftige Wachstumsinvestitionen.
    • NZWL hat erfolgreich einen Produktionsstandort in Tianjin aufgebaut, um die Expansion nach China zu unterstützen.
    • Das Unternehmen hat sich als verlässlicher Partner im globalen Zulieferernetzwerk etabliert und konnte einen weiteren wichtigen Kunden, Great Wall, gewinnen.
    • Zur Finanzierung neuer Produkte im Bereich Hybrid- und E-Mobilität bietet NZWL eine neue Anleihe mit einem Volumen von bis zu 15 Mio. Euro an.
    • Ein öffentliches Umtauschangebot für bestehende Schuldverschreibungen läuft bis zum 13. Oktober 2025.


