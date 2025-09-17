Die Kryptowährung Sui steigt nach Google-Partnerschaft für KI-Zahlungen

Nach der Bekanntgabe, dass Google Sui als Launch-Partner für sein neues "Agentic Payments Protocol" (AP2) ausgewählt hat, legte der Kurs am Dienstag um knapp 4 Prozent zu. Das Handelsvolumen schoss auf 33,14 Millionen Token in die Höhe – fast das Vierfache des 24-Stunden-Durchschnitts von 8,73 Millionen. Aktuell notiert Sui weitere 1,7 Prozent im Plus bei 3,63 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 12,8 Milliarden US-Dollar, womit Sui auf Rang 14 der größten Kryptowährungen rangiert (Stand: 10:30 Uhr MESZ).

Mit dem Agentic Payments Protocol (AP2) will Google einen neuen Standard schaffen, der es KI-Agenten erlaubt, Finanztransaktionen im Auftrag von Nutzern sicher und effizient auszuführen. Dabei sollen Smart Contracts, klassische Zahlungsinfrastrukturen und autonome Maschinenprozesse in einem einheitlichen Framework zusammengeführt werden. Ziel ist es, die Interaktion von Künstlicher Intelligenz mit realen Zahlungssystemen zu erleichtern und damit einen völlig neuen Markt zu erschließen.

Dass Sui zu den ersten Launch-Partnern gehört, ist kein Zufall. Das Netzwerk zeichnet sich durch hohe Skalierbarkeit, sehr kurze Transaktionszeiten und niedrige Gebühren aus – entscheidende Voraussetzungen für den Einsatz von KI-gesteuerten Zahlungsagenten, die in Echtzeit und mit großem Volumen operieren müssen.

Darüber hinaus hat Sui in den vergangenen Monaten eine Reihe von Innovationsbausteinen entwickelt, die für AP2 wichtig sind: ein modular aufgebautes Smart-Contract-System, native Unterstützung für komplexe Datenstrukturen und eine Architektur, die parallele Transaktionen ermöglicht. Dies erlaubt es KI-Agenten, gleichzeitig Millionen kleiner Zahlungen abzuwickeln, ohne dass es zu Engpässen im Netzwerk kommt.

Google dürfte auch die breite Entwicklerbasis und die wachsende institutionelle Nachfrage nach Sui-Integrationen überzeugt haben. Die Blockchain hat sich in verschiedenen Pilotprojekten als stabil und interoperabel erwiesen und bietet Schnittstellen, die sich vergleichsweise einfach in bestehende Infrastrukturen einbinden lassen.

Sui wird als eines der ersten Netzwerke Teil dieses Ökosystems – ein Meilenstein für das Projekt.

Ausblick: KI-Zahlungen als neuer Wachstumstreiber

Mit der Einbindung in Googles AP2-Protokoll positioniert sich Sui als Schlüsselakteur für KI-gestützte Zahlungslösungen. Während viele Projekte noch am Anfang stehen, profitiert Sui von der frühzeitigen Partnerschaft mit einem der weltweit größten Technologieunternehmen. Analysten erwarten, dass das Thema "AI Payments" in den kommenden Monaten verstärkt Kapital in spezialisierte Blockchain-Netzwerke lenken könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!