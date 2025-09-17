    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsS&P 500 IndexvorwärtsNachrichten zu S&P 500

    Kursraketen im S&P 500

    Diese 10 Aktien sind die wahren Gewinner 2025

    Das sind die Top-Performer im S&P 500 im Jahr 2025! Welche Aktien glänzen mit bis zu 140 Prozent Kurssteigerung? Ein Blick auf die Gewinner vor der Fed-Entscheidung.

    Für Sie zusammengefasst
    Kursraketen im S&P 500 - Diese 10 Aktien sind die wahren Gewinner 2025
    Foto: Unsplash

    Die besten Performances im S&P 500 im Jahr 2025 zeigen Unternehmen wie Seagate Technology, das seit Jahresbeginn eine beeindruckende Steigerung von etwa 140 Prozent verzeichnet hat. Auch Western Digital glänzt mit einem Plus von 125 Prozent, gefolgt von Palantir, die um 123,9 Prozent zulegen konnten.

    Newmont Corp. hat sich um 111 Prozent verbessert, während Micron Technology mit einem Anstieg von 87,1 Prozent ebenfalls positiv auffällt. GE Vernova, Oracle und NRG Energy steigerten sich um etwa 85 Prozent, 82 Prozent und 81 Prozent. GE Aerospace konnte um 75 Prozent zulegen, und Paramount Skydance rundet die Liste mit einem Plus von 73 Prozent ab.

    Nun blicken Anleger gespannt auf die auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, was nochmal neuen Schwung entfachen könnte. Die Märkte erwarten allgemein eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, was als Beginn eines längeren Lockerungszyklus interpretiert wird. Besonders Powells Tonfall in seiner anschließenden Rede wird genau beobachtet, um Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs zu erhalten.

    Die Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, an dem die großen Aktienindizes nahe ihren Rekordhöhen notieren. Dies betont das empfindliche Gleichgewicht zwischen optimistischem Wachstumsausblick und der Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik.

    Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Nicolas Ebert
