Diese 10 Aktien sind die wahren Gewinner 2025

- Seagate Technology führt mit 140% Kurssteigerung.
- Western Digital und Palantir folgen mit 125% und 124%.
- Zinssenkung von 25 Basispunkten wird erwartet.
Die besten Performances im S&P 500 im Jahr 2025 zeigen Unternehmen wie Seagate Technology, das seit Jahresbeginn eine beeindruckende Steigerung von etwa 140 Prozent verzeichnet hat. Auch Western Digital glänzt mit einem Plus von 125 Prozent, gefolgt von Palantir, die um 123,9 Prozent zulegen konnten.
Newmont Corp. hat sich um 111 Prozent verbessert, während Micron Technology mit einem Anstieg von 87,1 Prozent ebenfalls positiv auffällt. GE Vernova, Oracle und NRG Energy steigerten sich um etwa 85 Prozent, 82 Prozent und 81 Prozent. GE Aerospace konnte um 75 Prozent zulegen, und Paramount Skydance rundet die Liste mit einem Plus von 73 Prozent ab.
Nun blicken Anleger gespannt auf die auf die Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, was nochmal neuen Schwung entfachen könnte. Die Märkte erwarten allgemein eine Zinssenkung um 25 Basispunkte, was als Beginn eines längeren Lockerungszyklus interpretiert wird. Besonders Powells Tonfall in seiner anschließenden Rede wird genau beobachtet, um Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs zu erhalten.
Die Entscheidung fällt zu einem Zeitpunkt, an dem die großen Aktienindizes nahe ihren Rekordhöhen notieren. Dies betont das empfindliche Gleichgewicht zwischen optimistischem Wachstumsausblick und der Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik.
Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion