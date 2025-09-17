Diese 10 Aktien sind die wahren Gewinner 2025

Die besten Performances im S&P 500 im Jahr 2025 zeigen Unternehmen wie Seagate Technology, das seit Jahresbeginn eine beeindruckende Steigerung von etwa 140 Prozent verzeichnet hat. Auch Western Digital glänzt mit einem Plus von 125 Prozent, gefolgt von Palantir, die um 123,9 Prozent zulegen konnten.

Newmont Corp. hat sich um 111 Prozent verbessert, während Micron Technology mit einem Anstieg von 87,1 Prozent ebenfalls positiv auffällt. GE Vernova, Oracle und NRG Energy steigerten sich um etwa 85 Prozent, 82 Prozent und 81 Prozent. GE Aerospace konnte um 75 Prozent zulegen, und Paramount Skydance rundet die Liste mit einem Plus von 73 Prozent ab.