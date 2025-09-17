    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsOrsted AktievorwärtsNachrichten zu Orsted

    Windkraft-Riese

    Ørsted-Aktie bricht nach Details zur Kapitalerhöhung um 44 Prozent ein

    Ørsted gibt am Dienstag Details zu seiner Kapitalerhöhung bekannt. Die neuen Aktien sollen mit einem 67-%-Abschlag angeboten werden. Die Aktie bricht daraufhin am Mittwoch um 44 Prozent ein.

    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Der Aktienkurs des Windparkbetreibers Ørsted ist am Mittwoch an der Börse in Kopenhagen zeitweise um 44 Prozent eingebrochen. Eine Aktie kostete kurzzeitig nur noch 107 Dänische Kronen. Der Börsenwert des Unternehmens schrumpfte von rund 80 Milliarden Dänischen Kronen auf etwa 46,7 Milliarden.

    Grund für den heftigen Crash ist der Bezugsrechtsabschlag im Zuge einer Kapitalerhöhung. Händler werten dies jedoch als positives Signal. Denn laut Marktbeobachtern beträgt der theoretische Preisabschlag, der durch die Kapitalmaßnahme entsteht, sogar 67 Prozent. 

    Im Rahmen einer Kapitalerhöhung von rund 60 Milliarden Kronen (etwa acht Milliarden Euro) plant Ørsted die Ausgabe von knapp 900 Millionen neuen Aktien zum Preis von 66,60 dänischen Kronen pro Stück. Dieser Preis liegt etwa zwei Drittel unter dem Schlusskurs vom Freitag. Das Bezugsverhältnis beträgt 15 zu 7, das heißt, Aktionäre erhalten für jede gehaltene Aktie 15 Bezugsrechte – sieben davon sind erforderlich, um eine neue Aktie zu erwerben. Die Bezugsrechteemission beginnt am 19. September und endet am 2. Oktober. 

    Die Orsted-Aktie befindet sich schon länger in einem Abwärtstrend. Allein seit Jahresbeginn hat sie rund 67 Prozent an Wert verloren. 

    Orsted

    -43,79 %
    -48,55 %
    -50,51 %
    -62,41 %
    -76,31 %
    -85,38 %
    -87,92 %
    -57,61 %
    ISIN:DK0060094928WKN:A0NBLH

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -43,66 % und einem Kurs von 14,83EUR auf Tradegate (17. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
