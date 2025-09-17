Ørsted-Aktie bricht nach Details zur Kapitalerhöhung um 44 Prozent ein

Grund für den heftigen Crash ist der Bezugsrechtsabschlag im Zuge einer Kapitalerhöhung. Händler werten dies jedoch als positives Signal. Denn laut Marktbeobachtern beträgt der theoretische Preisabschlag, der durch die Kapitalmaßnahme entsteht, sogar 67 Prozent.

Der Aktienkurs des Windparkbetreibers Ørsted ist am Mittwoch an der Börse in Kopenhagen zeitweise um 44 Prozent eingebrochen. Eine Aktie kostete kurzzeitig nur noch 107 Dänische Kronen. Der Börsenwert des Unternehmens schrumpfte von rund 80 Milliarden Dänischen Kronen auf etwa 46,7 Milliarden.

Im Rahmen einer Kapitalerhöhung von rund 60 Milliarden Kronen (etwa acht Milliarden Euro) plant Ørsted die Ausgabe von knapp 900 Millionen neuen Aktien zum Preis von 66,60 dänischen Kronen pro Stück. Dieser Preis liegt etwa zwei Drittel unter dem Schlusskurs vom Freitag. Das Bezugsverhältnis beträgt 15 zu 7, das heißt, Aktionäre erhalten für jede gehaltene Aktie 15 Bezugsrechte – sieben davon sind erforderlich, um eine neue Aktie zu erwerben. Die Bezugsrechteemission beginnt am 19. September und endet am 2. Oktober.

Die Orsted-Aktie befindet sich schon länger in einem Abwärtstrend. Allein seit Jahresbeginn hat sie rund 67 Prozent an Wert verloren.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -43,66 % und einem Kurs von 14,83EUR auf Tradegate (17. September 2025, 12:07 Uhr) gehandelt.





Epische Goldpreisrallye 3 Outperformer mit massivem Potenzial Jetzt Report kostenlos herunterladen!