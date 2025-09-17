    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMeyer Burger Technology AktievorwärtsNachrichten zu Meyer Burger Technology

    Solarfirma Meyer Burger

    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rettungsversuche gescheitert

    Für Sie zusammengefasst
    • Meyer Burger sieht keine Rettungschancen mehr.
    • Suche nach Investoren für Gruppe gescheitert.
    • 600 Mitarbeiter in Deutschland freigestellt.
    Solarfirma Meyer Burger - Rettungsversuche gescheitert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    THUN (dpa-AFX) - Der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger mit Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt sieht endgültig keine Chance auf Rettung mehr. Die Suche nach einem Investor für die gesamte Unternehmensgruppe sei gescheitert, teilt das Unternehmen am Sitz in Thun mit. Es bestünden "keine realistischen Chancen mehr für eine Rettung der gesamten Unternehmensgruppe einschließlich der Muttergesellschaft".

    Als Grund für das Scheitern nennt Meyer Burger die Konkurrenz aus China, die sehr günstige Solarmodule anbietet, und "erhebliche Unsicherheiten hinsichtlich der zukünftigen Förderung erneuerbarer Energien sowohl in den USA als auch in Europa". Die etwa 600 Beschäftigten an den deutschen Standorten sind nach Unternehmensangaben bis auf ein Abwicklungsteam freigestellt, ihnen wurde gekündigt.

    Weiter Bemühung um Verkauf in Deutschland

    Nach der Insolvenz in Deutschland und den USA werde deshalb die schon gewährte stille Nachlassstundung - die im Schweizer Insolvenzrecht einer Firma Zeit für die Suche nach einer Lösung geben soll - als ordentliche provisorische Nachlassstundung weitergeführt, teilt das Unternehmen mit. Für die Muttergesellschaft werde ein Nachlassvertrag angestrebt. "Die Bemühungen für einen Verkauf von Teilen der Gruppe und/oder von Aktiven der verschiedenen Gruppengesellschaften in der Schweiz, in Deutschland und in den USA werden weitergeführt", heißt es weiter.

    Die Insolvenzverwalter in Deutschland hatten Anfang September mitgeteilt, dass es keine Investoren für die Standorte gebe. Der Geschäftsbetrieb der Werke in Bitterfeld-Wolfen (Sachsen-Anhalt) und Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) wurde deshalb am 1. September eingestellt. Gespräche mit möglichen Interessenten liefen nach Angaben der Insolvenzverwalter weiter./oe/DP/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Meyer Burger Technology Aktie

    Die Meyer Burger Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +85,85 % und einem Kurs von 0,900 auf Lang & Schwarz (03. Juni 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Meyer Burger Technology Aktie um -38,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -46,34 %.

    Die Marktkapitalisierung von Meyer Burger Technology bezifferte sich zuletzt auf 28,49 Mio..




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Meyer Burger Technology - A40H1E - CH1357065999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Meyer Burger Technology. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Solarfirma Meyer Burger Rettungsversuche gescheitert Der Schweizer Solarzellenhersteller Meyer Burger mit Standorten in Sachsen und Sachsen-Anhalt sieht endgültig keine Chance auf Rettung mehr. Die Suche nach einem Investor für die gesamte Unternehmensgruppe sei gescheitert, teilt das Unternehmen am …