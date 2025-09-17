93 0 Kommentare ACTAQUA Anleihe: Refinanzierung & Optimismus für 2025!

PAUL Tech AG nimmt Kurs auf eine grüne Zukunft: Mit einem neuen Green Bond will das Unternehmen seine Anleihe 2020/2025 ablösen. Unterstützt wird die Emission von Pareto Securities und B. Metzler. Ziel ist die klimaneutrale Wärmeversorgung für 100.000 Wohnungen bis 2027. Trotz Herausforderungen plant PAUL Tech 2025 mit einem Umsatz von bis zu EUR 80 Mio.

