ACTAQUA Anleihe: Refinanzierung & Optimismus für 2025!
PAUL Tech AG nimmt Kurs auf eine grüne Zukunft: Mit einem neuen Green Bond will das Unternehmen seine Anleihe 2020/2025 ablösen. Unterstützt wird die Emission von Pareto Securities und B. Metzler. Ziel ist die klimaneutrale Wärmeversorgung für 100.000 Wohnungen bis 2027. Trotz Herausforderungen plant PAUL Tech 2025 mit einem Umsatz von bis zu EUR 80 Mio.
- PAUL Tech AG plant die Refinanzierung ihrer Anleihe 2020/2025 durch die Emission eines neuen Senior Secured Green Bonds 2025/2029.
- Die Vermarktung des Nordic Bonds erfolgt durch Pareto Securities AS und B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft, unterstützt von Lewisfield als Financial Advisor.
- Der Nordic Bond wird im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren mit einer Mindestzeichnungssumme von EUR 100.000 angeboten.
- PAUL Tech strebt mit der Emission des Nordic Bonds die Expansion als führender Wärmeanbieter mit intelligenter Sektorenkopplung an und plant bis 2027 eine klimaneutrale Wärmeversorgung für 100.000 Mietwohnungen.
- Im ersten Halbjahr 2025 erzielte PAUL Tech Umsatzerlöse von EUR 30,83 Mio. und ein adjusted EBITDA von EUR 3,81 Mio., trotz eines negativen Ergebnisses nach Steuern von EUR -2,77 Mio.
- Die Jahresplanung für 2025 sieht einen Umsatz von bis zu EUR 80 Mio., ein EBITDA im niedrigen zweistelligen Millionenbereich und einen Jahresüberschuss im einstelligen Millionenbereich vor.
Der Kurs von ACTAQUA Unternehmensanleihe 7,00 % bis 12/25 lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 97,99EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,50 % im Plus.
