Erfahrung vereint: Fischer & Taverne stärken Europas Kapitalmarkt

Maximilian Fischer und Manuel Taverne bündeln ihre Kräfte, um mit der max. Equity Marketing GmbH den europäischen Kapitalmarkt zu revolutionieren. Mit über 45 Jahren gemeinsamer Erfahrung im Kapitalmarkt setzen sie auf innovative Lösungen für Small und Mid Cap Emittenten. Ihr starkes internationales Netzwerk und regionale Verwurzelung sind der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg.

Gründung einer Partnerschaft zwischen Maximilian Fischer und Manuel Taverne bei der max. Equity Marketing GmbH, um neue Maßstäbe im europäischen Kapitalmarkt zu setzen.

Maximilian Fischer ist Gründer und Geschäftsführer der max. Equity Marketing GmbH mit über 25 Jahren Erfahrung im Kapitalmarkt und Investor Relations.

Manuel Taverne hat über 20 Jahre Erfahrung im Kapitalmarkt, war in leitenden Positionen tätig und hat bedeutende Kapitalmarkttransaktionen in Österreich und Deutschland begleitet.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, innovative und maßgeschneiderte Lösungen für Small und Mid Cap Emittenten in Europa zu entwickeln.

Die max. Equity Marketing GmbH bietet strategische Kapitalmarktberatung, Investor Relations, Unternehmenskommunikation und Marketingkampagnen an.

Beide Partner verfügen über ein starkes internationales Netzwerk und sind in der Region verwurzelt, was als zentraler Erfolgsfaktor für nachhaltige Kommunikationsstrategien gilt.





