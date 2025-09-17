Chaos pur bei US-Giganten: Hochsaison in Gefahr!

Analysten der Bank of America teilten mit, das Ende der "De-minimis"-Ausnahmeregelung werde dieses Jahr wahrscheinlich zu einer "gedämpften Luftfracht-Hochsaison" für UPS und FedEx führen. Die Ausnahmeregel hat den zollfreien Import von Waren im Wert von unter 800 US-Dollar in die USA ermöglicht und sorgte im vergangenen Jahrzent für einen Boom im internationalen Online-Handel.

Donald Trump stoppte Ende August die Zollbefreiung für Importe aus dem Rest der Welt. Seitdem "De-minimis" abgeschafft wurde, kam es zu Verwirrung, höheren Kosten und Problemen bei Lieferungen aus dem Ausland. Die beiden US-Versanddienstleister FedEx und UPS sind betroffen, weil die "De-minimis"-Regelung eine wichtige Rolle im internationalen Versand für beide Unternehmen gespielt hat. Viele kleine Sendungen, die unter dieser Regelung zollfrei importiert wurden, machten einen großen Teil des E-Commerce-Volumens aus. Durch die Aufhebung dieser Regel müssen alle Sendungen, auch kleinere, zollpflichtig bearbeitet werden. Dementsprechend müssen die Versandkosten erhöht werden und die Bearbeitungszeiten werden länger.

FedEx und UPS sind als Versanddienstleister für diese Sendungen verantwortlich und müssen mit höheren Zöllen, zusätzlichen Verwaltungsaufwänden und möglicherweise sinkender Nachfrage nach internationalen Lieferungen, insbesondere in den Spitzenzeiten der Luftfracht-Hochsaison, rechnen.

Analysten der Bank of America zeigten sich über die möglichen Folgen für die US-Giganten FedEx und UPS besorgt: "Die Abschaffung der De-minimis-Ausnahmeregelung wird voraussichtlich zu einer gedämpften Flugsaison im Jahr 2025 führen, da die angespannten Spitzenmärkte in den Jahren 2023/2024 durch die Flugnachfrage chinesischer E-Commerce-Unternehmen getrieben wurden, die die De-minimis-Lücke nutzten."

FedEx veröffentlicht am Donnerstag die Ergebnisse des ersten Quartals. Im Juni hatten Führungskräfte erklärt, sie rechneten in diesem Zeitraum mit Kosten von 170 Millionen US-Dollar durch die Zölle.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion