Silver Crown Royalties holt erfahrenen Branchenexperten ins Team

Aramayo gilt als Spezialist für die schnelle und nachhaltige Entwicklung von Projekten, die ESG-Standards konsequent einhalten. Seine Stärke liegt darin, Explorationsprojekte effizient in die Produktionsphase zu führen.

Silver Crown Royalties (WKN A40GTS / Cboe SCRI) hat Christian Aramayo als neuen Berater gewonnen. Der international erfahrene Manager ist Mitgründer, COO und Director von Kuya Silver und bringt fast zwei Jahrzehnte Führungserfahrung in der Bergbauindustrie mit. Sein beruflicher Hintergrund erstreckt sich über zahlreiche Regionen – darunter Nord- und Südamerika, die Karibik, Europa und Afrika – und umfasst einige der anspruchsvollsten Minenprojekte weltweit. Dazu zählen unter anderem Pueblo Viejo, Paracatu, Fruta del Norte und Tasiast!

Breite fachliche Expertise und internationale Anerkennung

Der neue Silver Crown-Berater ist ausgebildeter Chartered Engineer und verfügt über einen Masterabschluss in Decision Sciences der Universität Manchester sowie eine Zusatzausbildung in Metallurgie. Darüber hinaus ist er Fellow der Geological Society of London, Mitglied des Institute of Materials, Minerals & Mining in Großbritannien sowie des Australian Institute of Geoscientists. Neben seiner Rolle bei Kuya Silver engagiert er sich als Berater für weitere Bergbauunternehmen und sitzt im Vorstand von SICG SAC in Peru.

Positive Signale für die Wachstumsstrategie von Silver Crown

CEO Peter Bures zeigte sich erfreut über die Verstärkung: Mit Aramayo gewinne das Unternehmen einen Fachmann, der durch seine globale Erfahrung und sein Netzwerk maßgeblich zum Wachstum von Silver Crown beitragen könne. Aramayo selbst betonte, dass Silber in Zeiten steigender Inflation und im Zuge der Energiewende eine noch wichtigere Rolle spiele – sowohl als Inflationsschutz als auch als Schlüsselmetall in neuen Technologien wie KI und moderner Elektronik.

Er hob zudem hervor, dass ihn das Geschäftsmodell von Silver Crown überzeugt habe und er großes Potenzial sehe, gemeinsam mit dem Team nachhaltigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

Die Berufung erfolgt unabhängig von der im Juni 2025 bekannt gegebenen Absichtserklärung (LOI) mit Kuya Silver. Aus seiner neuen Rolle lassen sich daher keine unmittelbaren Rückschlüsse auf den Stand dieser Verhandlungen ziehen.

