Alibaba-Aktie boomt: Unicom setzt auf KI-Chips des Unternehmens!

Alibaba hat mit China Unicom einen prominenten Abnehmer für seine hauseigenen KI-Chips gefunden. Wie der staatliche Sender CCTV berichtete, setzt der zweitgrößte Mobilfunkanbieter Chinas die sogenannten "T-Head"-Beschleuniger in einem neuen Rechenzentrum im Nordwesten des Landes ein. Neben Alibaba liefern auch die Wettbewerber MetaX und Biren Technology ihre Prozessoren für das Projekt.

Die Nachricht sorgte an der Börse für Aufwind. Alibabas Aktien stiegen an der Börse in Hong Kong am Mittwoch zeitweise um 5,7 Prozent und reihten sich damit in eine breitere Rallye chinesischer Technologiewerte ein. Analysten sehen darin ein Signal, dass sich Alibabas noch junge Halbleitersparte zunehmend etabliert. Auch die Aktien anderer chinesischer Technologiekonzerne haben am Mittwoch kräftig zugelegt.

Konkurrenz zu Huawei und Nvidia

Mit den T-Head-Chips will Alibaba gegen Huaweis Ascend-Reihe und die Produkte von Cambricon antreten. Nach Angaben von CCTV verfügten die Alibaba-Chips in einer Präsentation von China Unicom über bessere Spezifikationen als Huaweis Modell 910B. Allerdings bringt Huawei bereits den leistungsfähigeren Nachfolger 910C auf den Markt. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge hat Alibaba zudem einen eigenen Chip entwickelt, der Dienste wie DeepSeeks R1 oder die hauseigenen Qwen-Modelle betreiben kann.

Alibaba plant in den kommenden drei Jahren rund 380 Milliarden Yuan, umgerechnet etwa 45,1 Milliarden Euro, in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur zu investieren. Damit will sich das Unternehmen unabhängiger von den führenden Chips des US-Konzerns Nvidia machen, die in China nur eingeschränkt verfügbar sind.

Strategische Rückkehr in der KI-Ära

Die Vereinbarung mit China Unicom fällt in eine Phase, in der Alibaba nach dem Rückzug des Gründers Jack Ma nun wieder stärker auf Innovation setzt. In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen mehrere eigene KI-Modelle vorgestellt, darunter jüngst die Open-Source-Plattform Tongyi Deep Research. Damit will Alibaba nicht nur im Heimatmarkt, sondern auch international gegen Anbieter wie OpenAI oder DeepSeek bestehen.

Cloud-Geschäft als Wachstumstreiber

Goldman Sachs hat jüngst seine Prognosen für Alibabas Cloud-Sparte angehoben, die in den jüngsten Quartalszahlen zu den stärksten Segmenten gehörte. Die Chipsparte könnte diesen Trend zusätzlich stützen. Ein Bericht von CCTV zeigte Serverreihen mit Logos von Alibaba Cloud, China Unicom und der Chinesischen Akademie der Wissenschaften, was auf eine enge Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung hinweist.

Nationale Chip-Offensive

Alibabas Engagement reiht sich in eine breitere Bewegung chinesischer Tech-Konzerne wie Baidu und Tencent ein, die eigene KI-Prozessoren entwickeln. Hintergrund sind die Exportbeschränkungen für Nvidias Spitzenchips. Auch die Aktie von Baidu ist am Mittwoch an der Börse in Hong Kong um mehr als 18 Prozent gestiegen. Der Auslöser war die Bekanntgabe einer wichtigen Partnerschaft im Bereich Künstliche Intelligenz sowie die Erwartung zusätzlicher Finanzmittel.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion