Fondsmanager macht über 2.000 Prozent mit Rheinmetall – und steigt trotzdem aus

Hart leitet den 5,8 Milliarden US-Dollar schweren Global Premium Equities Fund, der von Januar bis Ende Juli nach Gebühren um 22 Prozent zulegte und damit den MSCI World deutlich übertraf. Sein Erfolgsrezept ist die sogenannte "Drei-Kreise-Regel": Investiert wird nur in Aktien mit attraktiver Bewertung, soliden Fundamentaldaten und positiver Dynamik. "Wir haben in den letzten rund 20 Jahren ein enormes Vermögenswachstum erzielt, indem wir uns konsequent an unseren Value-Ansatz gehalten haben", erklärte Hart gegenüber CNBC. Er betont, dass sein Team jede Aktie sofort verkauft, sobald sie die Kriterien nicht mehr erfüllt.

Europas Verteidigungsaktien erleben einen historischen Boom – und kaum jemand profitierte so stark davon wie Christopher Hart, Fondsmanager bei Boston Partners. Mit seiner Rheinmetall-Wette erzielte er eine Rendite von mehr als 2.000 Prozent.

Ein Paradebeispiel war Rheinmetall. Die Fondsmanager stiegen bereits 2019 ein, als das Unternehmen noch ein Mischkonzern aus Autozulieferer und Rüstungssparte war. "Rheinmetall war die größte Position im Fonds und meiner Meinung nach die Aktie, die in der Geschichte des Fonds selbst den größten Beitrag zum Fonds geleistet hat", so Hart. Mit Beginn des Ukraine-Kriegs schnellte die Nachfrage nach Rüstungsgütern in Europa hoch – und die Aktie explodierte. Seit Jahresbeginn 2025 legte sie um 215 Prozent zu. Insgesamt stieg sie während der Haltedauer des Fonds um 2.056 Prozent.

Trotz der Rallye hielt Hart an seiner Disziplin fest und trennte sich Anfang des Jahres von der Position, als die Bewertung aus seiner Sicht zu hoch wurde. "Wir haben eine Verkaufsdisziplin, sodass wir verkaufen, wenn ein Unternehmen oder eine Aktie ein Bewertungsniveau erreicht, das unserer Meinung nach über ihrem inneren Wert liegt. [...] Wenn sie zu einer Wachstumsaktie wird – das ist nicht mein Stil", erklärte er.

Seine Strategie ist bewusst konträr angelegt. "Es gibt einen Grund, warum diese Unternehmen falsch bewertet sind. Wir betrachten es als halb volles Glas statt als halb leeres Glas." Die spektakulären Gewinne bei Rheinmetall hätten gezeigt, dass Value-Investing keineswegs tot sei. "Es gab mehrere Phasen, in denen es so aussah, als sei Value tot – und es stellte sich heraus, dass Value nicht tot ist."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





