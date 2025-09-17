BIZ: Börsenparty vor dem Crash?

Hyun Song Shin, Leiter der Abteilung für Währung und Wirtschaft der BIZ, betonte: "Es ist an der Zeit, wachsam zu sein gegenüber potenziellen Verstärkungskanälen, die den Stress weiter verbreiten könnten." Er warnte, dass die hohen Bewertungen riskanter Vermögenswerte die Märkte anfällig machten und eine Krise "lange bevor die Verschuldung die Lehrbuchdefinitionen von Nachhaltigkeit überschreitet" ausgelöst werden könne.

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) warnt vor einer gefährlichen Entkopplung von Anleihe- und Aktienmärkten. Während globale Börsen Rekordstände erreichen, steigen an den Rentenmärkten die Sorgen über die rapide wachsende Staatsverschuldung.

Gemeint ist: Anleger reagieren oft schon, bevor ein Staat seine Schulden offiziell nicht mehr tragen kann – die reine Theorie der Tragfähigkeit greift in der Praxis also zu kurz.

Besonders kritisch sieht die BIZ die Rolle von Hedgefonds, die zunehmend Staatsanleihen aufnehmen. Diese Entwicklung könnte die Stabilität der Finanzmärkte zusätzlich gefährden. Gleichzeitig haben Ratingagenturen die Risiken verschärft: Moody’s entzog den USA Anfang des Jahres das Top-Rating, während Fitch Frankreich kürzlich auf ein historisches Tief herabstufte.

Trotz dieser Warnsignale sehen die Experten bislang keine massive Kapitalflucht aus den USA. Zwar hätten einige ausländische Investoren im Frühjahr große Bestände an US-Anleihen und -Aktien abgestoßen, die Ströme hätten sich jedoch im Mai und Juni wieder weitgehend umgekehrt. Eine Abkehr von US-Vermögenswerten sei deshalb nur schrittweise zu erwarten.

Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts liegt auf den Inflationserwartungen. Eine neue Umfrage in 31 Ländern zeigt, dass die Preissteigerungen nach der Pandemie die langfristigen Erwartungen deutlich nach oben verschoben haben. Die BIZ warnt vor "dauerhaften Auswirkungen vorübergehender Inflationsschübe". Zugleich genießen die Zentralbanken weiterhin Vertrauen: Die meisten Haushalte machten sie nicht für Inflation verantwortlich und unterstützten ihre Unabhängigkeit von Regierungen.

Shin verwies außerdem auf eine spürbare Abkühlung der Realwirtschaft, insbesondere am US-Arbeitsmarkt. Besonders besorgniserregend sei, dass die Aktienbewertungen inzwischen "nahe dem Niveau der Dotcom-Blase" lägen und Unternehmensanleihen ungewöhnlich enge Spreads aufwiesen. Auch am Devisenmarkt gebe es Auffälligkeiten: Der US-Dollar sei zuletzt gestiegen, obwohl die Zinsdifferenzen dies nicht rechtfertigten.

"Die mögliche Auflösung dieser sehr großzügigen finanziellen Bedingungen ist etwas, worauf wir alle achten sollten", mahnte Shin. Die BIZ ruft Investoren und politische Entscheidungsträger daher zu erhöhter Wachsamkeit auf.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





