5. D-A-CH-Wasserstoffsymposium am 25.9. an der HTL Wiener Neustadt

Wiener Neustadt (ots) - "Bausteine der Energie-Resilienz: Wasserstoff und

Speichertechnologien für eine nachhaltige Zukunft"



Am 25. September 2025 findet an der HTL Wiener Neustadt das 5.

D-A-CH-Wasserstoffsymposium statt - eine zentrale Plattform für Experten,

Unternehmen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das

Symposium bietet ein hochkarätiges Programm mit Fokus auf innovative

Wasserstoffprojekte, Energiespeicherlösungen und ganzheitliche Konzepte für die

Energiewende. Teil des Programms ist auch ein Fortschrittsbericht von

"H2-Smaragd", dem größten privat finanzierten Wasserstoffprojekt in Österreich.



Die Veranstaltung ist kostenlos und wird sowohl vor Ort als auch online über

MS-Teams übertragen.



Programm und Anmeldung unter



Nächstes H2-Symposium in Wr. Neustadt >> safe the date! - D-A-CH-GWA

(https://www.dachgwa.eu/naechstes-h2-symposium-in-wr-neustadt/)



