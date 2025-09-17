5. D-A-CH-Wasserstoffsymposium am 25.9. an der HTL Wiener Neustadt
Wiener Neustadt (ots) - "Bausteine der Energie-Resilienz: Wasserstoff und
Speichertechnologien für eine nachhaltige Zukunft"
Am 25. September 2025 findet an der HTL Wiener Neustadt das 5.
D-A-CH-Wasserstoffsymposium statt - eine zentrale Plattform für Experten,
Unternehmen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das
Symposium bietet ein hochkarätiges Programm mit Fokus auf innovative
Wasserstoffprojekte, Energiespeicherlösungen und ganzheitliche Konzepte für die
Energiewende. Teil des Programms ist auch ein Fortschrittsbericht von
"H2-Smaragd", dem größten privat finanzierten Wasserstoffprojekt in Österreich.
Die Veranstaltung ist kostenlos und wird sowohl vor Ort als auch online über
MS-Teams übertragen.
Programm und Anmeldung unter
Nächstes H2-Symposium in Wr. Neustadt >> safe the date! - D-A-CH-GWA
(https://www.dachgwa.eu/naechstes-h2-symposium-in-wr-neustadt/)
Pressekontakt:
D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff
Prof. DI Gerald Stickler
Telefon: 06765134568
E-Mail: mailto:gerald.stickler@dachgwa.eu
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180966/6119278
OTS: D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff
