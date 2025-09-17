    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    5. D-A-CH-Wasserstoffsymposium am 25.9. an der HTL Wiener Neustadt

    Wiener Neustadt (ots) - "Bausteine der Energie-Resilienz: Wasserstoff und
    Speichertechnologien für eine nachhaltige Zukunft"

    Am 25. September 2025 findet an der HTL Wiener Neustadt das 5.
    D-A-CH-Wasserstoffsymposium statt - eine zentrale Plattform für Experten,
    Unternehmen und Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das
    Symposium bietet ein hochkarätiges Programm mit Fokus auf innovative
    Wasserstoffprojekte, Energiespeicherlösungen und ganzheitliche Konzepte für die
    Energiewende. Teil des Programms ist auch ein Fortschrittsbericht von
    "H2-Smaragd", dem größten privat finanzierten Wasserstoffprojekt in Österreich.

    Die Veranstaltung ist kostenlos und wird sowohl vor Ort als auch online über
    MS-Teams übertragen.

    Programm und Anmeldung unter

    Nächstes H2-Symposium in Wr. Neustadt >> safe the date! - D-A-CH-GWA
    (https://www.dachgwa.eu/naechstes-h2-symposium-in-wr-neustadt/)

    Pressekontakt:

    D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff
    Prof. DI Gerald Stickler
    Telefon: 06765134568
    E-Mail: mailto:gerald.stickler@dachgwa.eu

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180966/6119278
    OTS: D-A-CH-Gesellschaft für Wasserstoff



