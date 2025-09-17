Rekordergebnisse nach dem ersten Halbjahr

Mit den Ergebnissen des zweiten Quartals, hatte sich bereits ein positiver Geschäftsverlauf abgezeichnet. Mit den nun veröffentlichten Halbjahreszahlen kann De.mem, der internationale Anbieter von dezentralen Wasseraufbereitungssystemen und Membrantechnologie mit Hauptsitz in Australien, weitere spannende Details zu seinem Geschäftsverlauf nennen. Das Unternehmen setzt seinen Fokus auf Wachstum in den Segmenten mit wiederkehrenden Umsätzen sowie auf Übernahmen von Unternehmen mit einer starken Industriekundenbasis. Für alle wichtigen Finanzkennzahlen meldet das Unternehmen Rekordergebnisse.

De.mem konnte den Umsatz um 20 Prozent auf 14,0 Mio. AUD (H1 2024: 11,7 Mio. AUD), während die Zahlungseingänge um 16 Prozent auf 15,7 Mio. AUD (H1 2024: 13,6 Mio. AUD) zulegten. Das Unternehmen meldet damit ein Wachstum der Zahlungseingänge in 25 aufeinanderfolgenden Quartalen gegenüber den entsprechenden Vorjahreszeiträumen und bestätigt eine anhaltend starke Wachstumsdynamik. De.mem geht zudem davon aus, dass sich dieser Wachstumskurs fortsetzen wird. Seit den Halbjahreszahlen 2019 hat das Unternehmen seine Zahlungseingänge mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 25 Prozent steigern können.

Neue Zielmarken beim EBITDA erreicht

Einen bedeutenden Meilenstein erzielte das Unternehmen mit einem positiven bereinigten EBITDA von 556.000 AUD für das erste Halbjahr 2025, verglichen mit einem negativen Wert von 389.000 AUD im ersten Halbjahr 2024 – damit hat De.mem zum ersten Mal ein positives EBITDA für ein erstes Halbjahr gemeldet.

Das Ergebnis umfasst weitere Investitionen in die Aktivitäten in Singapur, die sich hauptsächlich auf Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Membrantechnologie beziehen. Die Niederlassung von De.mem in Singapur trägt durch ihr einzigartiges Portfolio an innovativen Wasseraufbereitungstechnologien und geistigem Eigentum zum Wettbewerbsvorteil des Unternehmens bei.

Wiederkehrende Umsätze untermauern starke Wachstumsaussichten

De.mem treibt seine Strategie seit der konsequenten Umstellung des Geschäftsmodells auf wiederkehrende Umsätze voran. Das macht sich auch nun auch bei den Ergebnissen bemerkbar: Im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 stammten etwa 90 Prozent der Zahlungseingänge aus wiederkehrendem Geschäft. Diese stabile Umsatzbasis sorgt für eine hohe Cashflow-Transparenz und untermauert nachhaltig die Rekordprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025. „Unser Rekordumsatzwachstum von 20 Prozent belegt den Erfolg unserer strategischen Ausrichtung auf Segmente mit wiederkehrenden Umsätzen und operative Exzellenz. Das Erreichen eines positiven EBITDA markiert einen wichtigen Wendepunkt für De.mem“, erklärt Firmenchef Andreas Kröll.