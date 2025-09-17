Gold vor der Fed. Droht die Goldpreis-Apokalypse? Goldrakete auf dem Prüfstand

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter .

Obgleich der Goldpreis zur Stunde etwas zurückkommt, ließ das Edelmetall in den letzten Handelstagen nicht viel anbrennen. Die Rekordjagd des Edelmetalls auf 3.700 US-Dollar und eskalierende Produzentenaktien belegen das gewaltige Momentum innerhalb des Sektors. Mit den starken Preis- und Kursanstiegen geht natürlich eine gewisse Erwartungshaltung einher. Gleichzeitig erhöhte sich damit auch das Risiko für potenzielle Enttäuschungen, sollte die Fed nicht den richtigen Ton treffen. Wie bereits in zurückliegenden Gold-Kommentaren an dieser dargelegt, hat sich mit dem Ausbruch aus der Dreiecksformation und dem anschließenden Sprung über die 3.500 US-Dollar die Tür in Richtung 4.000 US-Dollar geöffnet. Die 3.430 US-Dollar bilden nunmehr die zentrale Unterstützung und sollten tunlichst nicht unterschritten werden. Nicht minder spannend ist die aktuelle Konstellation bei Silber . Zum überraschenden Überflieger könnte hingegen Platin avancieren .

Droht die Goldpreis-Apokalypse?

Mit dem exponierten Preisniveau ist natürlich auch immer die Sorge verbunden, dass überraschende Ereignisse einen massiven Abverkauf auslösen könnten. Und wenn die Herde dann erst einmal in eine Richtung losrennt, ist sie nur schwer zu stoppen. Das Risiko besteht natürlich auch heute in Form der Fed-Sitzung. Selbst wenn die Fed abliefert, könnte das Ereignis als solches zum Anlass genommen werden, Kasse zu machen. Gold ist in den letzten Monaten exzellent gelaufen. Das könnte den einen oder anderen zu Gewinnmitnahmen veranlassen. Das Risiko, dass es aber zu heftigen Verwerfungen oder gar einer „Goldpreis-Apokalypse“ kommen wird, dürfte allerdings gering sein. Die Gemengelage „zwingt“ Anleger, Investoren und die ganz großen Spieler (Noten- und Zentralbanken) förmlich in den sicheren Hafen Gold. Solange dunkle Wolken über den Finanzmärkten hängen und sichere Häfen erforderlich machen, bleibt Gold erste Wahl und fast die einzige Alternative. Und erst, wenn sich diese dunkle Wolken verziehen, könnte das Ende der Goldpreisrallye drohen.

In den letzten Monaten war es so, dass Rücksetzer des Goldpreises sofort Kaufinteresse kreierten und Korrekturen gar nicht erst die Gelegenheit bekamen, bedrohliche Ausmaße anzunehmen.

Brandneu! Sichern Sie sich den exkluiven Report "Epische Goldpreisrallye - 3 Outperformer mit massivem Potenzial" kostenlos!

Zusammengefasst

Die Fed könnte für Verwerfungen jedweder Couleur sorgen. Aus charttechnischer Sicht gilt: Der Weg auf der Oberseite ist frei. Die zentrale Unterstützung ist in den Bereich von 3.430 US-Dollar zu verorten. Selbst ein Test der 3.150 US-Dollar wäre aus bullischer Sicht noch zu tolerieren.

Goldrakete auf dem Prüfstand

Seit geraumer Zeit begleiten wir an dieser Stelle die Aktie des kanadischen Goldproduzenten New Gold. In den letzten Monaten entwickelte die Aktie im Schatten von Barrick, Newmont & Co. ein spektakuläres Rallyeszenario.

Die Liste der Produzentenaktien, die in den letzten Wochen und Monaten exorbitante Kursgewinne angehäuft haben, ist lang. New Gold gehört ohne Zweifel dazu. New Gold betreibt die beiden produzierenden Minen New Afton und Rainy River. Beide Minen weisen noch enormes Wachstumspotenzial auf und liegen in politisch stabilen Gebieten. Beide Minen sind zudem reich an Beiprodukten, sodass New Gold von der Breite der Edelmetallrallye profitiert.

Die letzte Phase der Kursrallye führte New Gold noch einmal in den Kursbereich von 6,7 US-Dollar. Die ersten Anleger und Investoren ließen bereits Vorsicht walten. Gewinnmitnahmen setzten ein. Diese bleiben idealerweise auf 6 US-Dollar begrenzt. Die erste vermeintlich stark belastbare Unterstützung ist jedoch erst im Bereich von 5 US-Dollar zu finden. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden.

Kurzum. Der Aktie scheint ein wenig die Puste auszugehen. Ob es sich hierbei nur um eine Momentaufnahme handelt oder aber das Chartbild kippen könnte, dürfte maßgeblich von der Reaktion auf den heutigen Fed-Termin abhängen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Sie wollen keine Chancen verpassen und bei den aktuellen Edelmetall- und Rohstofftrends auf dem Laufenden bleiben? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Newsletter.