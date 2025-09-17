US-Techs wie Nvidia und Microsoft planen KI-Großeinsatz in Großbritannien

Der britische Premierminister Keir Starmer bezeichnete den Deal als einen "generationsübergreifenden Wandel" in den transatlantischen Beziehungen, der nicht nur die Wirtschaft, sondern auch Sicherheit und Chancen für Millionen von Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks fördern soll.

Der "Tech Prosperity Deal" soll vor allem in Bereiche wie künstliche Intelligenz (KI), Quantencomputing und Kernenergie fließen. Führende US-Technologieunternehmen wie Microsoft, Nvidia und Google haben Investitionen in Höhe von über 40 Milliarden US-Dollar zugesagt.

Microsoft plant, über 4 Jahre hinweg 30 Milliarden US-Dollar in Großbritannien zu investieren, wobei die Hälfte des Betrags für Cloud-Computing- und KI-Infrastruktur vorgesehen ist. Satya Nadella, der CEO von Microsoft, betonte, dass das Unternehmen sicherstellen wolle, dass die USA ein vertrauenswürdiger Technologiepartner für Großbritannien bleiben.

Nvidia kündigte an, dass es zusammen mit Partnern wie CoreWeave, Microsoft, Nscale und OpenAI die KI-Infrastruktur Großbritanniens ausbauen werde. Bis Ende des Jahres 2026 sollen in Großbritannien, den USA, Portugal und Norwegen KI-Fabriken errichtet werden. Nvidia wird dabei eine Schlüsselrolle spielen, indem das Unternehmen bis zu 60.000 GPUs nach Großbritannien liefert, um führende KI-Modelle wie die von OpenAI zu betreiben.

Im Rahmen des Deals kündigte Nvidia auch an, dass es mit Oxford Quantum Circuits zusammenarbeiten werde, um ein Quantencomputing-Zentrum zu errichten. Auch die Zusammenarbeit mit Microsoft und Nscale zum Bau des leistungsstärksten Supercomputers Großbritanniens in Loughton wurde bekanntgegeben. Der Supercomputer soll über 24.000 GPUs verfügen und Microsoft Azure-Dienste in Großbritannien unterstützen.

Google kündigte ebenfalls Investitionen an, mit einem neuen Rechenzentrum in Waltham Cross, Hertfordshire. Insgesamt wird Google 5 Milliarden Pfund in Großbritannien investieren. Darüber hinaus beinhalten die Vereinbarungen auch eine Zusammenarbeit im Bereich Nuklear- und Weltraumtechnologie, einschließlich einer beschleunigten behördlichen Genehmigung und neuer Investitionspartnerschaften für Kernkraftwerke.

An der Börse fällt die Reaktion bescheiden aus. Doch insgesamt hat der britische Leitindex FTSE 100 seit Jahresanfang etwa 12 Prozent an Wert hinzugewonnen:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



