Inflation verharrt überraschend auf zwei Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone hat sich die Inflation im August überraschend nicht verändert. Die Verbraucherpreise seien im Jahresvergleich um 2,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mit. Bereits in den beiden Monaten zuvor hatte die Teuerung auf diesem Niveau gelegen.

Eurostat hat damit die erste Schätzung nach unten revidiert. Zunächst war ein Preisanstieg um 2,1 Prozent gemeldet worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Erhebung erwartet.