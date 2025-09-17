Neue Checkliste für faire Auslandsrekrutierung veröffentlicht
Orientierung für Unternehmen, die international denken
Berlin (ots) - Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" hat
gemeinsam mit dem Goethe-Institut e. V. und dem Portal der Bundesregierung für
Fachkräfte aus dem Ausland "Make it in Germany" eine praxisnahe Checkliste
veröffentlicht, die Unternehmen bei der fairen Rekrutierung internationaler
Fachkräfte unterstützt. Die Publikation bietet konkrete Handlungsempfehlungen,
wie Betriebe ethische Standards einhalten und gleichzeitig langfristig von der
Fachkräfteeinwanderung profitieren können.
Unternehmen profitieren von fairen Prozessen
"Faire Migration bedeutet: transparente Prozesse, rechtlich abgesicherte
Arbeitsverhältnisse und Schutz vor Ausbeutung", so Anine Linder vom Projekt
"Hand in Hand for International Talents". Das helfe nicht nur den Fachkräften,
sondern auch den Unternehmen, die damit den Grundstein für langfristige
Mitarbeiterbindung legten. Die in der Checkliste genannten Kriterien böten eine
gute Orientierung, auch in der Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern.
"Unternehmen berichten uns, dass sie viele Angebote von Personaldienstleistern
aus dem In- und Ausland erhalten. Aber manche wissen nicht, wie sie seriöse
Vermittler erkennen und welche Regeln gelten, wenn sie im Ausland rekrutieren."
Sehr kostengünstige Angebote könnten z. B. ein Hinweis darauf sein, dass hohe
Kosten auf die Fachkraft verlagert werden und diese mit unzulässigen
Bindungsklauseln gebunden wird. "Unternehmen, die auf faire Prozesse setzen,
sichern sich motivierte und loyale Fachkräfte", betont Linder. Faire
Rekrutierung sei ein entscheidender Faktor, um dem Fachkräftemangel nachhaltig
zu begegnen.
Die Checkliste steht ab sofort kostenfrei auf der Webseite von "Hand in Hand for
International Talents" zum Download bereit. Zum Download:
https://hand-in-hand-for-international-talents.de/fair-migration/
Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" ist vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie gefördert und wird von der DIHK Service GmbH
gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Es unterstützt
Unternehmen bei der Fachkräfterekrutierung im Ausland.
