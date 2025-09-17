    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue Checkliste für faire Auslandsrekrutierung veröffentlicht

    Orientierung für Unternehmen, die international denken

    Berlin (ots) - Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" hat
    gemeinsam mit dem Goethe-Institut e. V. und dem Portal der Bundesregierung für
    Fachkräfte aus dem Ausland "Make it in Germany" eine praxisnahe Checkliste
    veröffentlicht, die Unternehmen bei der fairen Rekrutierung internationaler
    Fachkräfte unterstützt. Die Publikation bietet konkrete Handlungsempfehlungen,
    wie Betriebe ethische Standards einhalten und gleichzeitig langfristig von der
    Fachkräfteeinwanderung profitieren können.

    Unternehmen profitieren von fairen Prozessen

    "Faire Migration bedeutet: transparente Prozesse, rechtlich abgesicherte
    Arbeitsverhältnisse und Schutz vor Ausbeutung", so Anine Linder vom Projekt
    "Hand in Hand for International Talents". Das helfe nicht nur den Fachkräften,
    sondern auch den Unternehmen, die damit den Grundstein für langfristige
    Mitarbeiterbindung legten. Die in der Checkliste genannten Kriterien böten eine
    gute Orientierung, auch in der Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern.
    "Unternehmen berichten uns, dass sie viele Angebote von Personaldienstleistern
    aus dem In- und Ausland erhalten. Aber manche wissen nicht, wie sie seriöse
    Vermittler erkennen und welche Regeln gelten, wenn sie im Ausland rekrutieren."
    Sehr kostengünstige Angebote könnten z. B. ein Hinweis darauf sein, dass hohe
    Kosten auf die Fachkraft verlagert werden und diese mit unzulässigen
    Bindungsklauseln gebunden wird. "Unternehmen, die auf faire Prozesse setzen,
    sichern sich motivierte und loyale Fachkräfte", betont Linder. Faire
    Rekrutierung sei ein entscheidender Faktor, um dem Fachkräftemangel nachhaltig
    zu begegnen.

    Download und weitere Informationen

    Die Checkliste steht ab sofort kostenfrei auf der Webseite von "Hand in Hand for
    International Talents" zum Download bereit. Zum Download:
    https://hand-in-hand-for-international-talents.de/fair-migration/

    Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" ist vom Bundesministerium
    für Wirtschaft und Energie gefördert und wird von der DIHK Service GmbH
    gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Es unterstützt
    Unternehmen bei der Fachkräfterekrutierung im Ausland.

    Pressekontakt:

    Jeannette Herrmann, mailto:herrmann.jeannette@dihk.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177041/6119290
    OTS: DIHK Service GmbH




    Verfasst von news aktuell
