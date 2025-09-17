Orientierung für Unternehmen, die international denken

Berlin (ots) - Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" hat

gemeinsam mit dem Goethe-Institut e. V. und dem Portal der Bundesregierung für

Fachkräfte aus dem Ausland "Make it in Germany" eine praxisnahe Checkliste

veröffentlicht, die Unternehmen bei der fairen Rekrutierung internationaler

Fachkräfte unterstützt. Die Publikation bietet konkrete Handlungsempfehlungen,

wie Betriebe ethische Standards einhalten und gleichzeitig langfristig von der

Fachkräfteeinwanderung profitieren können.



Unternehmen profitieren von fairen Prozessen





"Faire Migration bedeutet: transparente Prozesse, rechtlich abgesicherte

Arbeitsverhältnisse und Schutz vor Ausbeutung", so Anine Linder vom Projekt

"Hand in Hand for International Talents". Das helfe nicht nur den Fachkräften,

sondern auch den Unternehmen, die damit den Grundstein für langfristige

Mitarbeiterbindung legten. Die in der Checkliste genannten Kriterien böten eine

gute Orientierung, auch in der Zusammenarbeit mit Personaldienstleistern.

"Unternehmen berichten uns, dass sie viele Angebote von Personaldienstleistern

aus dem In- und Ausland erhalten. Aber manche wissen nicht, wie sie seriöse

Vermittler erkennen und welche Regeln gelten, wenn sie im Ausland rekrutieren."

Sehr kostengünstige Angebote könnten z. B. ein Hinweis darauf sein, dass hohe

Kosten auf die Fachkraft verlagert werden und diese mit unzulässigen

Bindungsklauseln gebunden wird. "Unternehmen, die auf faire Prozesse setzen,

sichern sich motivierte und loyale Fachkräfte", betont Linder. Faire

Rekrutierung sei ein entscheidender Faktor, um dem Fachkräftemangel nachhaltig

zu begegnen.



Download und weitere Informationen



Die Checkliste steht ab sofort kostenfrei auf der Webseite von "Hand in Hand for

International Talents" zum Download bereit. Zum Download:

https://hand-in-hand-for-international-talents.de/fair-migration/



Das Projekt "Hand in Hand for International Talents" ist vom Bundesministerium

für Wirtschaft und Energie gefördert und wird von der DIHK Service GmbH

gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Es unterstützt

Unternehmen bei der Fachkräfterekrutierung im Ausland.



