Rüstungstitel in stabilisiertem Marktumfeld wieder gefragt

Zu Wochenbeginn hatte der Konzern mit der Übernahme der Militärsparte NVL der Bremer Werftengruppe Lürssen Schlagzeilen gemacht. Die Branchenkollegen Hensoldt und Renk aus dem MDax gewannen am Mittwoch 0,8 beziehungsweise 0,4 Prozent. Deren Aktienkurse haben damit seit Jahresbeginn um 176 und 286 Prozent zugelegt./gl/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,60 % und einem Kurs von 1.917 auf Tradegate (17. September 2025, 11:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +8,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,39 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 88,46 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.090,00EUR. Von den letzten 6 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -9,82 %/+16,61 % bedeutet.