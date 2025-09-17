Frage nach dem Preis für die Beitragszahlenden bleibt offen

Berlin (ots) - Den gestern auf dem Deutschen Apothekertag von

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken vorgestellten Fahrplan für eine

Apothekenreform kommentiert die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes,

Dr. Carola Reimann, wie folgt:



"Es ist gut, dass die Bundesgesundheitsministerin gestern auf dem Apothekertag

klar zugesagt hat, das Packungsfixum bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln

nicht zu erhöhen. Im Ministerium hat man richtig erkannt, dass es aktuell

keinerlei finanzielle Spielräume in der GKV für die von den Apothekerinnen und

Apothekern vehement geforderte Anhebung des Festzuschlags gibt. Eine Anhebung

auf 9,50 Euro würde Mehrkosten von einer Milliarde Euro für die GKV-Gemeinschaft

bedeuten. Das ist Geld, das die GKV-Gemeinschaft nicht hat.





Zum Erhalt eines flächendeckenden Apothekennetzes sollen hohe Zuschläge

vereinbart werden. Die Angemessenheit der hier vorgesehenen Verdopplung ist

allerdings infrage zu stellen. Nur mit mehr Geld kann man die flächendeckende

Versorgung nicht erhalten. Die vorgesehene Bedarfsplanung light ist vor allem

aufwändig und nicht zielführend. Der Fokus sollte vielmehr auf der

Flexibilisierung der Strukturen liegen. Hierzu sind ja ebenfalls Ansätze

vorgesehen. Und bei der angekündigten Aufhebung des Skonti-Verbots ist zu

befürchten, dass die GKV mit neuen Kosten zur Refinanzierung dieser Aufwendungen

des Großhandels belastet wird, aber die Ungleichheit zwischen einkommensstarken

und -schwachen Apotheken zunimmt.



Was wir ausdrücklich begrüßen, ist die perspektivische Umstellung auf

Direktabrechnung von pharmazeutischen Dienstleistungen. Aktuell führen die

Krankenkassen jedes Quartal etwa 40 Millionen Euro für diese Dienstleistungen an

einen dafür vorgesehenen Fonds ab. Mittlerweile liegt dort eine halbe Milliarde

Euro brach. Das sind ungenutzte Gelder der Solidargemeinschaft, für welche die

Apotheker offenbar keine Verwendung finden - deshalb ist hier dringend eine

kurzfristige Umstellung mit Rückführung der Gelder an die GKV erforderlich.



Grundsätzlich sind die angedachten strukturellen Anpassungen wie die

Erleichterung von Zweigapotheken, die Möglichkeit zur Zentralisierung der

Rezepturherstellung und auch die Aufwertung des PTA-Berufs durch Schaffung neuer

Weiterbildungsmöglichkeiten zu begrüßen. Ob die Ermöglichung der Versorgung von

chronisch kranken Patientinnen und Patienten mit verschreibungspflichtigen

Arzneimitteln ohne Arztkontakt jedoch erforderlich ist, ist angesichts der

bestehenden Möglichkeiten für eine Wiederholungsverordnung fraglich. Die

Einführung eines OTC-Status durch die Hintertür ist zu vermeiden.



Bei etlichen der von der Bundesgesundheitsministerin angekündigten

Reformmaßnahmen ist unbedingt die Frage nach den Kosten zu berücksichtigen -

denn viele dieser Maßnahmen werden nicht kostenneutral umsetzbar sein. Wenn

Apotheken künftig beispielsweise verstärkt Präventionsangebote machen sollen,

muss die Frage der Finanzierung und Effizienz dieser Maßnahme geklärt sein.

Redundante Strukturen müssen vermieden werden."



