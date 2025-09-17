    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Frage nach dem Preis für die Beitragszahlenden bleibt offen

    Berlin (ots) - Den gestern auf dem Deutschen Apothekertag von
    Bundesgesundheitsministerin Nina Warken vorgestellten Fahrplan für eine
    Apothekenreform kommentiert die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes,
    Dr. Carola Reimann, wie folgt:

    "Es ist gut, dass die Bundesgesundheitsministerin gestern auf dem Apothekertag
    klar zugesagt hat, das Packungsfixum bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
    nicht zu erhöhen. Im Ministerium hat man richtig erkannt, dass es aktuell
    keinerlei finanzielle Spielräume in der GKV für die von den Apothekerinnen und
    Apothekern vehement geforderte Anhebung des Festzuschlags gibt. Eine Anhebung
    auf 9,50 Euro würde Mehrkosten von einer Milliarde Euro für die GKV-Gemeinschaft
    bedeuten. Das ist Geld, das die GKV-Gemeinschaft nicht hat.

    Zum Erhalt eines flächendeckenden Apothekennetzes sollen hohe Zuschläge
    vereinbart werden. Die Angemessenheit der hier vorgesehenen Verdopplung ist
    allerdings infrage zu stellen. Nur mit mehr Geld kann man die flächendeckende
    Versorgung nicht erhalten. Die vorgesehene Bedarfsplanung light ist vor allem
    aufwändig und nicht zielführend. Der Fokus sollte vielmehr auf der
    Flexibilisierung der Strukturen liegen. Hierzu sind ja ebenfalls Ansätze
    vorgesehen. Und bei der angekündigten Aufhebung des Skonti-Verbots ist zu
    befürchten, dass die GKV mit neuen Kosten zur Refinanzierung dieser Aufwendungen
    des Großhandels belastet wird, aber die Ungleichheit zwischen einkommensstarken
    und -schwachen Apotheken zunimmt.

    Was wir ausdrücklich begrüßen, ist die perspektivische Umstellung auf
    Direktabrechnung von pharmazeutischen Dienstleistungen. Aktuell führen die
    Krankenkassen jedes Quartal etwa 40 Millionen Euro für diese Dienstleistungen an
    einen dafür vorgesehenen Fonds ab. Mittlerweile liegt dort eine halbe Milliarde
    Euro brach. Das sind ungenutzte Gelder der Solidargemeinschaft, für welche die
    Apotheker offenbar keine Verwendung finden - deshalb ist hier dringend eine
    kurzfristige Umstellung mit Rückführung der Gelder an die GKV erforderlich.

    Grundsätzlich sind die angedachten strukturellen Anpassungen wie die
    Erleichterung von Zweigapotheken, die Möglichkeit zur Zentralisierung der
    Rezepturherstellung und auch die Aufwertung des PTA-Berufs durch Schaffung neuer
    Weiterbildungsmöglichkeiten zu begrüßen. Ob die Ermöglichung der Versorgung von
    chronisch kranken Patientinnen und Patienten mit verschreibungspflichtigen
    Arzneimitteln ohne Arztkontakt jedoch erforderlich ist, ist angesichts der
    bestehenden Möglichkeiten für eine Wiederholungsverordnung fraglich. Die
    Einführung eines OTC-Status durch die Hintertür ist zu vermeiden.

    Bei etlichen der von der Bundesgesundheitsministerin angekündigten
    Reformmaßnahmen ist unbedingt die Frage nach den Kosten zu berücksichtigen -
    denn viele dieser Maßnahmen werden nicht kostenneutral umsetzbar sein. Wenn
    Apotheken künftig beispielsweise verstärkt Präventionsangebote machen sollen,
    muss die Frage der Finanzierung und Effizienz dieser Maßnahme geklärt sein.
    Redundante Strukturen müssen vermieden werden."

