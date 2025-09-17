Reimann zur geplanten Apothekenreform
Frage nach dem Preis für die Beitragszahlenden bleibt offen
Berlin (ots) - Den gestern auf dem Deutschen Apothekertag von
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken vorgestellten Fahrplan für eine
Apothekenreform kommentiert die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes,
Dr. Carola Reimann, wie folgt:
"Es ist gut, dass die Bundesgesundheitsministerin gestern auf dem Apothekertag
klar zugesagt hat, das Packungsfixum bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln
nicht zu erhöhen. Im Ministerium hat man richtig erkannt, dass es aktuell
keinerlei finanzielle Spielräume in der GKV für die von den Apothekerinnen und
Apothekern vehement geforderte Anhebung des Festzuschlags gibt. Eine Anhebung
auf 9,50 Euro würde Mehrkosten von einer Milliarde Euro für die GKV-Gemeinschaft
bedeuten. Das ist Geld, das die GKV-Gemeinschaft nicht hat.
Zum Erhalt eines flächendeckenden Apothekennetzes sollen hohe Zuschläge
vereinbart werden. Die Angemessenheit der hier vorgesehenen Verdopplung ist
allerdings infrage zu stellen. Nur mit mehr Geld kann man die flächendeckende
Versorgung nicht erhalten. Die vorgesehene Bedarfsplanung light ist vor allem
aufwändig und nicht zielführend. Der Fokus sollte vielmehr auf der
Flexibilisierung der Strukturen liegen. Hierzu sind ja ebenfalls Ansätze
vorgesehen. Und bei der angekündigten Aufhebung des Skonti-Verbots ist zu
befürchten, dass die GKV mit neuen Kosten zur Refinanzierung dieser Aufwendungen
des Großhandels belastet wird, aber die Ungleichheit zwischen einkommensstarken
und -schwachen Apotheken zunimmt.
Was wir ausdrücklich begrüßen, ist die perspektivische Umstellung auf
Direktabrechnung von pharmazeutischen Dienstleistungen. Aktuell führen die
Krankenkassen jedes Quartal etwa 40 Millionen Euro für diese Dienstleistungen an
einen dafür vorgesehenen Fonds ab. Mittlerweile liegt dort eine halbe Milliarde
Euro brach. Das sind ungenutzte Gelder der Solidargemeinschaft, für welche die
Apotheker offenbar keine Verwendung finden - deshalb ist hier dringend eine
kurzfristige Umstellung mit Rückführung der Gelder an die GKV erforderlich.
Grundsätzlich sind die angedachten strukturellen Anpassungen wie die
Erleichterung von Zweigapotheken, die Möglichkeit zur Zentralisierung der
Rezepturherstellung und auch die Aufwertung des PTA-Berufs durch Schaffung neuer
Weiterbildungsmöglichkeiten zu begrüßen. Ob die Ermöglichung der Versorgung von
chronisch kranken Patientinnen und Patienten mit verschreibungspflichtigen
Arzneimitteln ohne Arztkontakt jedoch erforderlich ist, ist angesichts der
bestehenden Möglichkeiten für eine Wiederholungsverordnung fraglich. Die
Einführung eines OTC-Status durch die Hintertür ist zu vermeiden.
Bei etlichen der von der Bundesgesundheitsministerin angekündigten
Reformmaßnahmen ist unbedingt die Frage nach den Kosten zu berücksichtigen -
denn viele dieser Maßnahmen werden nicht kostenneutral umsetzbar sein. Wenn
Apotheken künftig beispielsweise verstärkt Präventionsangebote machen sollen,
muss die Frage der Finanzierung und Effizienz dieser Maßnahme geklärt sein.
Redundante Strukturen müssen vermieden werden."
Pressekontakt:
Dr. Kai Behrens
Telefon: 030 / 34646-2309
Mobil: 01520 / 1563042
E-Mail: mailto:presse@bv.aok.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/8697/6119311
OTS: AOK-Bundesverband
