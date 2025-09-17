VULY UG PRÄSENTIERT VIETCOCO AUF DEM 128. MARKANT HANDELSFORUM

Das Markant Handelsforum gehört zu den führenden Fachveranstaltungen für den Einzelhandel in Europa. Es verbindet wichtige Lieferanten mit großen Einzelhandelsketten und dient als wichtige Plattform, um neue Trends zu entdecken und Partnerschaften im Konsumgütersektor aufzubauen.

KÖLN, Deutschland, 17. September 2025 /PRNewswire/ -- VULY UG, der exklusive Vertriebspartner von Vietcoco in Deutschland, wird die vietnamesische Kokosnussmarke auf dem 128. Markant Handelsforum vorstellen, das vom 17. bis 18. September im Karlsruher Messegelände stattfindet. Die Veranstaltung wird für VULY UG als wichtige Plattform dienen, um das Portfolio von Vietcoco mit hochwertigen und nachhaltig gewonnenen Bio-Kokosnussprodukten auf dem deutschen und dem europäischen Markt zu präsentieren.

Die Marke Vietcoco hat ihren Sitz in der „Kokosnuss-Hauptstadt" Vietnams und kann bereits auf zwei Jahrzehnte Erfahrung zurückblicken. Sie bietet eine breite Palette hochwertiger Kokosnussprodukte an, die sich in über 65 Ländern großer Beliebtheit erfreuen. Dieser Erfolg zeugt nicht zuletzt von ihrem unermüdlichen Einsatz, den Wert vietnamesischer Agrarprodukte auf dem Weltmarkt zu steigern.

VULY UG ist Vietcoco's exklusiver Partner in Deutschland und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die steigende Nachfrage nach veganen und umweltfreundlichen Bio-Lebensmitteln in Europa zu bedienen. Auf dem 128. Markant Handelsforum wird das Unternehmen einige der gefragtesten Produkte von Vietcoco vorstellen, darunter:

Kokosmilch: Eine vielseitige pflanzliche Alternative zu herkömmlicher Sahne, ideal zum Kochen und Backen.

Eine vielseitige pflanzliche Alternative zu herkömmlicher Sahne, ideal zum Kochen und Backen. Kokoswasser: Ein natürlich erfrischendes und hydratisierendes Getränk, das für seinen frischen Geschmack und seine natürlichen Elektrolyte geschätzt wird.

Ein natürlich erfrischendes und hydratisierendes Getränk, das für seinen frischen Geschmack und seine natürlichen Elektrolyte geschätzt wird. Kokosmilchgetränk: Eine köstliche, pflanzliche Milch, die sich perfekt als erfrischendes, nahrhaftes Lebensmittel oder als milchfreier Zusatz zu Ihrem Kaffee und Ihren Smoothies eignet.

Eine köstliche, pflanzliche Milch, die sich perfekt als erfrischendes, nahrhaftes Lebensmittel oder als milchfreier Zusatz zu Ihrem Kaffee und Ihren Smoothies eignet. Kokosöl extra vergine: Ein reines, vielseitiges Produkt, das aufgrund seiner zahlreichen Einsatzmöglichkeiten sowohl in der Küche als auch für die Körperpflege geschätzt wird.

Alle diese Produkte sind nach USDA Organic, EU Organic, Halal und Kosher zertifiziert, was die Einhaltung der höchsten internationalen Qualitäts- und Lebensmittelsicherheitsstandards bestätigt. Die zuverlässige Lieferkette von Luong Quoi Coconut, unterstützt durch zertifizierte Bio-Anbaugebiete im Süden Vietnams und modernste Anlagen mit BRCGS-, IFS Food-, ISO 22000- und HACCP-Zertifizierungen, stellt die hervorragende Qualität und Sicherheit jedes Produkts vom Anbau bis zum Verkauf sicher.

Angesichts des Trends zu nachhaltigen, funktionellen Bio-Produkten in der deutschen Lebensmittel- und Getränkelandschaft bietet die Partnerschaft zwischen Vietcoco und VULY UG eine hervorragende Ausgangsposition, um diesen sich wandelnden Verbraucherbedürfnissen gerecht zu werden.

Besuchen Sie VULY UG und Vietcoco am Stand F25 auf dem 128. Markant Handelsforum, um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zu erkunden und die natürlichen Vorzüge der hochwertigen Kokosnussprodukte aus Vietnam kennenzulernen.

Vietcoco, eine führende Kokosnussmarke aus der „Kokosnuss-Hauptstadt" Vietnams, genießt das Vertrauen der Händler und Verbraucher in über 65 Ländern, darunter EU-Länder (Deutschland, Frankreich), Südkorea und Japan.

• Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.luongquoi.vn

