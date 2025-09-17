    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan
    UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Quartalszahlen von 3650 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller dürfte ein organisches Wachstum von 4,0 Prozent ausweisen, und damit einen halben Prozentpunkt unter seiner vorherigen Prognose, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 senkte der Experte um jeweils ein Prozent./rob/edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 3.581EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Charles Eden
    Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 3600
    Kursziel alt: 3650
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: N/A


