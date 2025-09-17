UBS stuft GIVAUDAN AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Givaudan vor Quartalszahlen von 3650 auf 3600 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Aromen- und Duftstoffehersteller dürfte ein organisches Wachstum von 4,0 Prozent ausweisen, und damit einen halben Prozentpunkt unter seiner vorherigen Prognose, schrieb Charles Eden in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Gewinnschätzungen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 senkte der Experte um jeweils ein Prozent./rob/edh/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 15:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,42 % und einem Kurs von 3.581EUR auf Lang & Schwarz (17. September 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Charles Eden

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3600

Kursziel alt: 3650

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

