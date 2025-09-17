Energiewende im Gebäudebestand
Branche zeigt Lösungen - Politik kann Rückenwind geben / Fach-Forum "Energiewende im Bestand" von Neues Bauen - 80 Sekunden und Mitsubishi Electric in Ratingen (FOTO)
Ratingen/Berlin (ots) - Alle 30 bis 40 Sekunden müsste in Deutschland ein
Gebäude energetisch saniert werden, um die Klimaziele einzuhalten .
Technologien, Kapital und Verfahren sind vorhanden - und die Branche ist bereit.
Beim Fach-Forum 'Energiewende im Bestand' , das Neues Bauen - 80 Sekunden
gemeinsam mit Mitsubishi Electric am 15. und 16. September in Ratingen
ausrichtete, wurde deutlich: Mit klaren Regeln und verlässlichen
Rahmenbedingungen kann die Energiewende im Gebäudebestand erfolgreich umgesetzt
werden.
Mit der anstehenden Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) will die
Bundesregierung das Gesetz vereinfachen und Technologieoffen gestalten. Beim
Fach-Forum in Ratingen ist die Botschaft der Expertinnen und Experten eindeutig:
Die Richtung stimmt. Entscheidend ist, dass zentrale Bestandteile wie die
Nutzung erneuerbarer Energien erhalten bleiben, um die Dekarbonisierung des
Gebäudebestands bis 2045 zu erreichen.
Gebäude energetisch saniert werden, um die Klimaziele einzuhalten .
Technologien, Kapital und Verfahren sind vorhanden - und die Branche ist bereit.
Beim Fach-Forum 'Energiewende im Bestand' , das Neues Bauen - 80 Sekunden
gemeinsam mit Mitsubishi Electric am 15. und 16. September in Ratingen
ausrichtete, wurde deutlich: Mit klaren Regeln und verlässlichen
Rahmenbedingungen kann die Energiewende im Gebäudebestand erfolgreich umgesetzt
werden.
Mit der anstehenden Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) will die
Bundesregierung das Gesetz vereinfachen und Technologieoffen gestalten. Beim
Fach-Forum in Ratingen ist die Botschaft der Expertinnen und Experten eindeutig:
Die Richtung stimmt. Entscheidend ist, dass zentrale Bestandteile wie die
Nutzung erneuerbarer Energien erhalten bleiben, um die Dekarbonisierung des
Gebäudebestands bis 2045 zu erreichen.
Die Kernbotschaften:
- Die 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe muss bestehen bleiben.
- Verbindliche Zeitpläne zur Revision des GEG müssen dargestellt werden.
- Branche und Bürger benötigen dringend Planungssicherheit, damit Investitionen
Fahrt aufnehmen und die Sanierungsquote wieder ansteigt.
Robert Kroth, Geschäftsführer von Neues Bauen - 80 Sekunden , findet klare
Worte: "Die Branche hat die Werkzeuge: serielle Sanierung, digitale Steuerung,
neue Finanzierungsmodelle. Aber ohne klare Leitplanken bleibt die Energiewende
Stückwerk. Unser Fach-Forum in Ratingen hat gezeigt: Die Politik muss jetzt
liefern - sonst verlieren wir wertvolle Zeit."
Technologien und Kapital: Startklar für die Wärmewende
Von Wärmepumpen bis Abwasserwärme, von ETS2 bis zu Quartierslösungen: Die
Beiträge in Ratingen machten deutlich, dass Industrie, Wohnungswirtschaft und
Kommunen auf die Wärmewende vorbereitet sind.
Besonders deutlich wurde dies im Beitrag von Andreas Wagner, Präsident der
deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric , der die Wärmewende als
zentralen Baustein einer erfolgreichen Energiewende hervorhob:
"Ohne eine konsequente Wärmewende wird Deutschland seine Energie- und Klimaziele
nicht erreichen. Dafür muss insbesondere der Gebäudebestand dekarbonisiert
werden. Meines Erachtens sind starke Netzwerke und der intensive Austausch
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft notwendig, um die
komplexen Aufgaben der Energiewende im Gebäudesektor gemeinsam zu bewältigen."
Nicolai Domann vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung verwies auf
die Prognosen des Umweltbundesamts: Bis 2030 drohe im Gebäudesektor eine
- Die 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe muss bestehen bleiben.
- Verbindliche Zeitpläne zur Revision des GEG müssen dargestellt werden.
- Branche und Bürger benötigen dringend Planungssicherheit, damit Investitionen
Fahrt aufnehmen und die Sanierungsquote wieder ansteigt.
Robert Kroth, Geschäftsführer von Neues Bauen - 80 Sekunden , findet klare
Worte: "Die Branche hat die Werkzeuge: serielle Sanierung, digitale Steuerung,
neue Finanzierungsmodelle. Aber ohne klare Leitplanken bleibt die Energiewende
Stückwerk. Unser Fach-Forum in Ratingen hat gezeigt: Die Politik muss jetzt
liefern - sonst verlieren wir wertvolle Zeit."
Technologien und Kapital: Startklar für die Wärmewende
Von Wärmepumpen bis Abwasserwärme, von ETS2 bis zu Quartierslösungen: Die
Beiträge in Ratingen machten deutlich, dass Industrie, Wohnungswirtschaft und
Kommunen auf die Wärmewende vorbereitet sind.
Besonders deutlich wurde dies im Beitrag von Andreas Wagner, Präsident der
deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric , der die Wärmewende als
zentralen Baustein einer erfolgreichen Energiewende hervorhob:
"Ohne eine konsequente Wärmewende wird Deutschland seine Energie- und Klimaziele
nicht erreichen. Dafür muss insbesondere der Gebäudebestand dekarbonisiert
werden. Meines Erachtens sind starke Netzwerke und der intensive Austausch
zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft notwendig, um die
komplexen Aufgaben der Energiewende im Gebäudesektor gemeinsam zu bewältigen."
Nicolai Domann vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung verwies auf
die Prognosen des Umweltbundesamts: Bis 2030 drohe im Gebäudesektor eine
Autor folgen