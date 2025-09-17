Branche zeigt Lösungen - Politik kann Rückenwind geben / Fach-Forum "Energiewende im Bestand" von Neues Bauen - 80 Sekunden und Mitsubishi Electric in Ratingen (FOTO)

Ratingen/Berlin (ots) - Alle 30 bis 40 Sekunden müsste in Deutschland ein

Gebäude energetisch saniert werden, um die Klimaziele einzuhalten .

Technologien, Kapital und Verfahren sind vorhanden - und die Branche ist bereit.

Beim Fach-Forum 'Energiewende im Bestand' , das Neues Bauen - 80 Sekunden

gemeinsam mit Mitsubishi Electric am 15. und 16. September in Ratingen

ausrichtete, wurde deutlich: Mit klaren Regeln und verlässlichen

Rahmenbedingungen kann die Energiewende im Gebäudebestand erfolgreich umgesetzt

werden.



Mit der anstehenden Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) will die

Bundesregierung das Gesetz vereinfachen und Technologieoffen gestalten. Beim

Fach-Forum in Ratingen ist die Botschaft der Expertinnen und Experten eindeutig:

Die Richtung stimmt. Entscheidend ist, dass zentrale Bestandteile wie die

Nutzung erneuerbarer Energien erhalten bleiben, um die Dekarbonisierung des

Gebäudebestands bis 2045 zu erreichen.









- Die 65-Prozent-Erneuerbaren-Vorgabe muss bestehen bleiben.



- Verbindliche Zeitpläne zur Revision des GEG müssen dargestellt werden.



- Branche und Bürger benötigen dringend Planungssicherheit, damit Investitionen

Fahrt aufnehmen und die Sanierungsquote wieder ansteigt.



Robert Kroth, Geschäftsführer von Neues Bauen - 80 Sekunden , findet klare

Worte: "Die Branche hat die Werkzeuge: serielle Sanierung, digitale Steuerung,

neue Finanzierungsmodelle. Aber ohne klare Leitplanken bleibt die Energiewende

Stückwerk. Unser Fach-Forum in Ratingen hat gezeigt: Die Politik muss jetzt

liefern - sonst verlieren wir wertvolle Zeit."



Technologien und Kapital: Startklar für die Wärmewende



Von Wärmepumpen bis Abwasserwärme, von ETS2 bis zu Quartierslösungen: Die

Beiträge in Ratingen machten deutlich, dass Industrie, Wohnungswirtschaft und

Kommunen auf die Wärmewende vorbereitet sind.



Besonders deutlich wurde dies im Beitrag von Andreas Wagner, Präsident der

deutschen Niederlassung von Mitsubishi Electric , der die Wärmewende als

zentralen Baustein einer erfolgreichen Energiewende hervorhob:



"Ohne eine konsequente Wärmewende wird Deutschland seine Energie- und Klimaziele

nicht erreichen. Dafür muss insbesondere der Gebäudebestand dekarbonisiert

werden. Meines Erachtens sind starke Netzwerke und der intensive Austausch

zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft notwendig, um die

komplexen Aufgaben der Energiewende im Gebäudesektor gemeinsam zu bewältigen."



Nicolai Domann vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung verwies auf

die Prognosen des Umweltbundesamts: Bis 2030 drohe im Gebäudesektor eine Seite 1 von 2 Seite 2 ►





