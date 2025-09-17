Meta mit KI-Angriff: Darum sind die Tech-Giganten in Gefahr

Warum das so ist, verdeutlichen folgende Zahlen: Der Umsatz mit KI-Wearables hat sich bereits deutlich nach oben entwickelt und wird laut einer Prognose von FactMR zum Ende des Jahres voraussichtlich 32,2 Milliarden US-Dollar erreichen. Zudem soll der globale Markt für diese Geräte bis 2032 auf rund 249,31 Milliarden US-Dollar anwachsen. Die jährliche Wachstumsrate beläuft sich auf 27,2 Prozent.

Metas größte Jahreskonferenz, die Meta Connect 2025, findet Mittwoch und Donnerstag im Menlo Park in Kalifornien statt. Unter anderem sollen während der Veranstaltung neue Entwicklungen in den Bereichen KI, Augmented Reality und tragbare Geräte vorgestellt werden. Zudem werden mit den Hypernova Smart Glasses und eines EMG-Armbands zwei neue Produktveröffentlichungen erwartet. Das Unternehmen sieht in dem Wachstumsmarkt, zu dem die KI-Wearables, gehören, enormes Potential.

Der zu den KI-Wearables gehörende Markt der KI-Smart-Glasses wird derzeit von Meta, das mit seinen Ray-Ban Meta Smart Glasses einen Marktanteil von über 73 Prozent im ersten Halbjahr 2025 hält, dominiert. Meta hat angegeben, dass bereits Millionen von Ray-Ban Meta Smart Glasses verkauft wurden. Unter anderem beinhaltet die KI-Brille Meta AI Integration mit Sprachsteuerung und KI-gestützten Funktionen, ein Fünf-Mikro-Audiosystem für klare Sprachaufnahmen und Sprachwiedergabe, Open-Ear-Lautsprecher für Musik, Anrufe und Benachrichtigungen und eine IPX4-Wasserbeständigkeit, um gegen Spritzwasser wie Regen geschützt zu sein.

Außerdem stellte das Unternehmen zu Beginn des Jahres zusammen mit Oakley seine neuesten KI-gesteuerten Smart Glasses vor, die speziell für Sportler entwickelt wurden. Mit innovativen Produkten und starken Investitionen in KI-Technologien will Meta zunehmend in das Territorium der Tech-Giganten vordringen und zielt darauf ab, die Marktführerschaft in einem Wachstumsmarkt zu übernehmen, indem es nicht nur Hardware, sondern auch innovative, KI-gesteuerte Funktionen integriert, die Apple, Amazon und Co. noch nicht bieten.

Weil die finanziellen und technologischen Ressourcen vorhanden sind, um massiv in den Bereich KI-Wearables zu investieren, stellt das Unternehmen eine ernsthafte Bedrohung für Unternehmen wie Amazon, die mehr auf Cloud-Dienste setzen, dar. Auch Apple, das sich mit einer bereits gut etablierten, aber hardwarezentrierten Strategie auf Smartphones und Smartwatches konzentriert, ist dabei in Gefahr.

Die hohen Wachstumsraten spiegeln die zunehmende Nachfrage nach KI-Wearables wider. Die steigende Akzeptanz ist ein klarer Indikator für die wachsende Bedeutung dieser Technologie im Bereich der tragbaren Geräte. Eine Offensive in diesem Bereich mit den Mitteln und Ressourcen, die Meta besitzt, ist von daher nur logisch.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion