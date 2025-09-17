    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    JPMORGAN stuft Prosus auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die Beteiligungsgesellschaft Prosus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 67,50 Euro belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an Delivery Hero an einen strategischen Käufer in den kommenden sechs Monaten für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt oder der Erwerb der Beteiligung durch den Lieferdienst selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 20:19 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,68 % und einem Kurs von 55,88EUR auf Tradegate (17. September 2025, 11:42 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 67,50
    Kursziel alt: 67,50
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



