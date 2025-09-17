AKTIE IM FOKUS
Chartbild bei PVA Tepla trübt sich nach starkem Lauf ein
- Anleger realisieren Gewinne bei PVA Tepla-Aktien.
- Kurs fiel um über 4% auf 25,90 Euro am Mittwoch.
- Aktie hat sich 2023 dennoch verdoppelt im Wert.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von PVA Tepla nehmen Anleger weiter Gewinne mit. Am Mittwoch sank der Kurs nochmals um mehr als vier Prozent auf 25,90 Euro. Die Aktien rutschten erstmals seit fünf Wochen wieder unter die 21-Tage-Linie. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.
Seit sieben Handelstagen nutzen Anleger den guten Lauf in diesem Jahr und machen Kasse. In der Vorwoche hatte die Aktie mit 31 Euro den höchsten Stand seit Februar 2022 markiert, doch seither nun schon bis zu 18 Prozent an Wert verloren.
Sie gehören aber im laufenden Jahr weiter zur Gruppe der besten SDax -Werte, denn der Kurs hat sich verdoppelt./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 26,02 auf Tradegate (17. September 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,47 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 567,24 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,61 %/+49,88 % bedeutet.
BERENBERG erhöht das Kursziel für PVA TEPLA von 29 EUR auf 39 EUR. Buy.
- PVA TePla AG30,18 €2,03 %
