    Chartbild bei PVA Tepla trübt sich nach starkem Lauf ein

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien von PVA Tepla nehmen Anleger weiter Gewinne mit. Am Mittwoch sank der Kurs nochmals um mehr als vier Prozent auf 25,90 Euro. Die Aktien rutschten erstmals seit fünf Wochen wieder unter die 21-Tage-Linie. Diese ist ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend.

    Seit sieben Handelstagen nutzen Anleger den guten Lauf in diesem Jahr und machen Kasse. In der Vorwoche hatte die Aktie mit 31 Euro den höchsten Stand seit Februar 2022 markiert, doch seither nun schon bis zu 18 Prozent an Wert verloren.

    Sie gehören aber im laufenden Jahr weiter zur Gruppe der besten SDax -Werte, denn der Kurs hat sich verdoppelt./tih/jha/

    PVA TePla

    -3,27 %
    -7,24 %
    +14,47 %
    +41,13 %
    +128,55 %
    +69,72 %
    +111,15 %
    +925,54 %
    +101,71 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 26,02 auf Tradegate (17. September 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,47 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 567,24 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,61 %/+49,88 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
