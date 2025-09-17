Chartbild bei PVA Tepla trübt sich nach starkem Lauf ein

Sie gehören aber im laufenden Jahr weiter zur Gruppe der besten SDax -Werte, denn der Kurs hat sich verdoppelt./tih/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,27 % und einem Kurs von 26,02 auf Tradegate (17. September 2025, 11:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -7,24 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,47 %.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 567,24 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von +7,61 %/+49,88 % bedeutet.