    Formycon - Aktie mit Kurssprung - 17.09.2025

    Am heutigen Handelstag konnte die Formycon Aktie bisher um +4,49 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Formycon Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

    Formycon Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.09.2025

    Mit einer Performance von +4,49 % konnte die Formycon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Formycon in den letzten drei Monaten Verluste von -21,64 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um -5,44 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,01 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Formycon -58,82 % verloren.

    Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    Formycon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,44 %
    1 Monat -13,01 %
    3 Monate -21,64 %
    1 Jahr -56,38 %

    Informationen zur Formycon Aktie

    Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 400,10 Mio.EUR wert.

    Vorsichtiger Optimismus vor US-Zinsentscheid


    Der Dax hat sich am Mittwoch nach dem gestrigen Kursrutsch wieder etwas stabilisiert. Vor dem wichtigen US-Zinsentscheid am Abend zeigten sich die Anleger vorsichtig optimistisch. In der ersten Handelsstunde stieg der deutsche Leitindex um 0,51 …

    Börsenstart Europa - 17.09. - FTSE Athex 20 stark +2,24 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    RBC stuft Formycon auf 'Outperform'


    Die kanadische Bank RBC hat Formycon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Zum Abschluss einer weiteren Vertriebsvereinbarung für das Biosimilar FYB203 zu Bayers Augenmedikament Eylea schrieb Natalia Webster in einer am Mittwoch …

    Formycon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Formycon

    +2,99 %
    -4,15 %
    -12,90 %
    -19,89 %
    -56,19 %
    -69,30 %
    -19,00 %
    +1,18 %
    +153,02 %
    ISIN:DE000A1EWVY8WKN:A1EWVY



