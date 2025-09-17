    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Finanziell frei durch Hausbesitz? Warum das nur klappt, wenn man richtig plant (FOTO)

    Basel (ots) - Viele träumen vom Eigenheim als Sprungbrett in die finanzielle
    Unabhängigkeit, doch ohne kluge Planung wird genau dieser Traum zur Belastung.
    Wer Baukosten, Folgekosten und Finanzierung nicht realistisch einschätzt,
    rutscht schnell in die Schuldenfalle statt in die Freiheit.

    Ein Haus kann ein Vermögenswert sein - oder eine finanzielle Dauerbaustelle.
    Entscheidend ist, wie früh und wie konsequent man die richtigen Weichen stellt.
    Dieser Beitrag verrät, worauf es bei Planung, Finanzierung und Umsetzung
    wirklich ankommt und wie Eigentum zur Chance statt zum Risiko wird.

    Der lange Weg zum Eigenheim: Traum trifft Realität

    Für viele Menschen ist das Eigenheim ein Symbol für Sicherheit und
    Unabhängigkeit. Gleichzeitig haben steigende Baukosten, neue Vorgaben und
    strengere Finanzierungsregeln gezeigt, dass der Hauskauf gut überlegt sein
    sollte. Faktoren wie Baupreise, Zinsen oder zusätzliche Auflagen können die
    Planung beeinflussen, ebenso wie laufende Kosten für Instandhaltung und mögliche
    Wertschwankungen.

    Gerade für Erstkäufer ist es deshalb wichtig, sich nicht vorschnell zu
    verschulden, sondern eine solide Finanzierungsstrategie zu entwickeln. Wer
    realistisch plant und die Risiken im Blick behält, schafft die Basis, damit das
    Eigenheim tatsächlich zu dem wird, was es verspricht: ein Ort der Freiheit und
    Stabilität.

    Schritt für Schritt: Der kluge Einstieg über die Eigentumswohnung

    Statt kopfüber den Sprung ins grosse Haus zu wagen, empfiehlt sich ein
    bewusster, stufenweiser Weg. Eine Eigentumswohnung bietet einen überschaubaren
    Einstieg. Die Kosten für Erwerb und Unterhalt sind meist deutlich geringer, die
    Finanzierung übersichtlicher und das Risiko kalkulierbarer. Zudem lassen sich
    erste Erfahrungen mit Hypotheken und laufenden Nebenkosten sammeln.

    Ob zur Eigennutzung oder als Anlage: Eine Wohnung verschafft bereits den ersten
    Vermögenswert. Wer vermietet, profitiert zusätzlich von passivem Einkommen und
    gewinnt so Spielraum und Sicherheit für spätere, grössere Pläne.

    Der Schlüssel zum Vermögensaufbau: Leverage nutzen

    Ein zentrales Prinzip im Immobilienbereich sorgt oft für den entscheidenden
    Unterschied: Der sogenannte Leverage-Effekt. Eine Kapitalanlage von
    beispielsweise 150.000 CHF in eine Wohnung im Wert von 750.000 CHF wird durch
    die Bank finanziert - das Eigenkapital wird so sinnvoll genutzt und wirkt als
    Hebel. Steigt der Wert der Immobilie um 20 Prozent, beträgt der Wertzuwachs
    150.000 CHF. Das eingesetzte Eigenkapital hat sich somit verdoppelt.
