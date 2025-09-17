Finanziell frei durch Hausbesitz? Warum das nur klappt, wenn man richtig plant (FOTO)
Basel (ots) - Viele träumen vom Eigenheim als Sprungbrett in die finanzielle
Unabhängigkeit, doch ohne kluge Planung wird genau dieser Traum zur Belastung.
Wer Baukosten, Folgekosten und Finanzierung nicht realistisch einschätzt,
rutscht schnell in die Schuldenfalle statt in die Freiheit.
Ein Haus kann ein Vermögenswert sein - oder eine finanzielle Dauerbaustelle.
Entscheidend ist, wie früh und wie konsequent man die richtigen Weichen stellt.
Dieser Beitrag verrät, worauf es bei Planung, Finanzierung und Umsetzung
wirklich ankommt und wie Eigentum zur Chance statt zum Risiko wird.
Der lange Weg zum Eigenheim: Traum trifft Realität
Für viele Menschen ist das Eigenheim ein Symbol für Sicherheit und
Unabhängigkeit. Gleichzeitig haben steigende Baukosten, neue Vorgaben und
strengere Finanzierungsregeln gezeigt, dass der Hauskauf gut überlegt sein
sollte. Faktoren wie Baupreise, Zinsen oder zusätzliche Auflagen können die
Planung beeinflussen, ebenso wie laufende Kosten für Instandhaltung und mögliche
Wertschwankungen.
Gerade für Erstkäufer ist es deshalb wichtig, sich nicht vorschnell zu
verschulden, sondern eine solide Finanzierungsstrategie zu entwickeln. Wer
realistisch plant und die Risiken im Blick behält, schafft die Basis, damit das
Eigenheim tatsächlich zu dem wird, was es verspricht: ein Ort der Freiheit und
Stabilität.
Schritt für Schritt: Der kluge Einstieg über die Eigentumswohnung
Statt kopfüber den Sprung ins grosse Haus zu wagen, empfiehlt sich ein
bewusster, stufenweiser Weg. Eine Eigentumswohnung bietet einen überschaubaren
Einstieg. Die Kosten für Erwerb und Unterhalt sind meist deutlich geringer, die
Finanzierung übersichtlicher und das Risiko kalkulierbarer. Zudem lassen sich
erste Erfahrungen mit Hypotheken und laufenden Nebenkosten sammeln.
Ob zur Eigennutzung oder als Anlage: Eine Wohnung verschafft bereits den ersten
Vermögenswert. Wer vermietet, profitiert zusätzlich von passivem Einkommen und
gewinnt so Spielraum und Sicherheit für spätere, grössere Pläne.
Der Schlüssel zum Vermögensaufbau: Leverage nutzen
Ein zentrales Prinzip im Immobilienbereich sorgt oft für den entscheidenden
Unterschied: Der sogenannte Leverage-Effekt. Eine Kapitalanlage von
beispielsweise 150.000 CHF in eine Wohnung im Wert von 750.000 CHF wird durch
die Bank finanziert - das Eigenkapital wird so sinnvoll genutzt und wirkt als
Hebel. Steigt der Wert der Immobilie um 20 Prozent, beträgt der Wertzuwachs
150.000 CHF. Das eingesetzte Eigenkapital hat sich somit verdoppelt.
Schritt für Schritt: Der kluge Einstieg über die Eigentumswohnung
Der Schlüssel zum Vermögensaufbau: Leverage nutzen
