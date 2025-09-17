YouGov Retailer Perception Monitor 2025
Verbraucher:innen küren EDEKA erneut zum besten Lebensmittelhändler in Deutschland (FOTO)
Hamburg (ots) -
- Das internationale Marktforschungsinstitut YouGov zeichnet EDEKA zum sechsten
Mal in Folge als "Best Food Retailer" aus
- Hohe Kundenzufriedenheit und starkes Markenimage bestätigen EDEKAs führende
Position
- EDEKA-Märkte überzeugen mit Vielfalt, Qualität, Beratung durch kompetentes
Personal sowie einem begeisternden Einkaufserlebnis
EDEKA bleibt auch 2025 die Nummer eins im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Im
Rahmen des "Retailer Perception Monitor 2025" von YouGov wurde EDEKA zum
sechsten Mal in Folge als "Best Food Retailer" Deutschlands ausgezeichnet. Im
Urteil der Kundschaft überzeugt EDEKA erneut mit einem starken Gesamtpaket aus
Vielfalt, Qualität, Service und Atmosphäre und setzt sich damit erfolgreich vom
Wettbewerb ab.
- Das internationale Marktforschungsinstitut YouGov zeichnet EDEKA zum sechsten
Mal in Folge als "Best Food Retailer" aus
- Hohe Kundenzufriedenheit und starkes Markenimage bestätigen EDEKAs führende
Position
- EDEKA-Märkte überzeugen mit Vielfalt, Qualität, Beratung durch kompetentes
Personal sowie einem begeisternden Einkaufserlebnis
EDEKA bleibt auch 2025 die Nummer eins im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Im
Rahmen des "Retailer Perception Monitor 2025" von YouGov wurde EDEKA zum
sechsten Mal in Folge als "Best Food Retailer" Deutschlands ausgezeichnet. Im
Urteil der Kundschaft überzeugt EDEKA erneut mit einem starken Gesamtpaket aus
Vielfalt, Qualität, Service und Atmosphäre und setzt sich damit erfolgreich vom
Wettbewerb ab.
Die jährliche Erhebung des Marktforschungsinstituts YouGov (ehemals bekannt
unter Consumer Panel Services GfK) beleuchtet, wie Verbraucher:innen die Akteure
des deutschen Lebensmitteleinzelhandels wahrnehmen und welche Kriterien ihre
Kaufentscheidungen prägen. Die Studie bestätigt, warum EDEKA erneut ganz oben
steht: Die Märkte überzeugen mit einem attraktiven und frischen Obst- und
Gemüseangebot, hochwertigen Bedientheken und einer angenehmen
Einkaufsatmosphäre. Die ansprechende Ladengestaltung und Warenpräsentation
tragen ebenso zum positiven Einkaufserlebnis bei wie die freundlichen und
kompetenten Mitarbeiter:innen.
Sehr stark schneidet EDEKA in den Bereichen Frische und Sympathie ab - auch das
sind zentrale Treiber für Kundenbindung und Markenloyalität. Laut der Studie ist
EDEKA für viele Kund:innen nicht nur ein Ort des Einkaufs, sondern ein
vertrauter Teil des Stadtteils - mit kurzen Wegen, persönlicher Beratung und
einem Einkaufserlebnis, das Spaß macht.
"Die erneute Auszeichnung als bester Lebensmittelhändler Deutschlands ist eine
großartige Anerkennung für das tägliche Engagement unserer selbstständigen
EDEKA-Kaufleute und ihrer Mitarbeitenden", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender
der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Unsere Kundinnen und Kunden schätzen
nicht nur die Qualität und Sortimentsvielfalt mit echtem Bekenntnis zur
Regionalität und zu Bio, sondern auch die Nähe, die Atmosphäre und die Menschen
in unseren Märkten. Das spornt uns an, weiterhin alles für die Zufriedenheit
unserer Kundschaft zu geben."
Über die Studie
Der "Retailer Perception Monitor" von YouGov analysiert jährlich die Wahrnehmung
der Verbraucher:innen gegenüber den Unternehmen des deutschen
Lebensmitteleinzelhandels und die Faktoren, die ihre Kaufentscheidungen
beeinflussen. Grundlage sind die Daten von rund 7.000 Haushalten im YouGov
Shopperpanel FMCG sowie eine umfangreiche Befragung, die Einstellungen und
tatsächliches Einkaufsverhalten miteinander verknüpft. Im Jahr 2025 setzte sich
EDEKA erneut gegen 15 Wettbewerber durch - darunter Supermärkte, SB-Warenhäuser
und Discounter - und sicherte sich den ersten Platz.
EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem
EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000
Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.
Pressekontakt:
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Tel. 040 / 6377 - 2182
E-Mail: mailto:presse@edeka.de
https://verbund.edeka
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6119372
OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
unter Consumer Panel Services GfK) beleuchtet, wie Verbraucher:innen die Akteure
des deutschen Lebensmitteleinzelhandels wahrnehmen und welche Kriterien ihre
Kaufentscheidungen prägen. Die Studie bestätigt, warum EDEKA erneut ganz oben
steht: Die Märkte überzeugen mit einem attraktiven und frischen Obst- und
Gemüseangebot, hochwertigen Bedientheken und einer angenehmen
Einkaufsatmosphäre. Die ansprechende Ladengestaltung und Warenpräsentation
tragen ebenso zum positiven Einkaufserlebnis bei wie die freundlichen und
kompetenten Mitarbeiter:innen.
Sehr stark schneidet EDEKA in den Bereichen Frische und Sympathie ab - auch das
sind zentrale Treiber für Kundenbindung und Markenloyalität. Laut der Studie ist
EDEKA für viele Kund:innen nicht nur ein Ort des Einkaufs, sondern ein
vertrauter Teil des Stadtteils - mit kurzen Wegen, persönlicher Beratung und
einem Einkaufserlebnis, das Spaß macht.
"Die erneute Auszeichnung als bester Lebensmittelhändler Deutschlands ist eine
großartige Anerkennung für das tägliche Engagement unserer selbstständigen
EDEKA-Kaufleute und ihrer Mitarbeitenden", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender
der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Unsere Kundinnen und Kunden schätzen
nicht nur die Qualität und Sortimentsvielfalt mit echtem Bekenntnis zur
Regionalität und zu Bio, sondern auch die Nähe, die Atmosphäre und die Menschen
in unseren Märkten. Das spornt uns an, weiterhin alles für die Zufriedenheit
unserer Kundschaft zu geben."
Über die Studie
Der "Retailer Perception Monitor" von YouGov analysiert jährlich die Wahrnehmung
der Verbraucher:innen gegenüber den Unternehmen des deutschen
Lebensmitteleinzelhandels und die Faktoren, die ihre Kaufentscheidungen
beeinflussen. Grundlage sind die Daten von rund 7.000 Haushalten im YouGov
Shopperpanel FMCG sowie eine umfangreiche Befragung, die Einstellungen und
tatsächliches Einkaufsverhalten miteinander verknüpft. Im Jahr 2025 setzte sich
EDEKA erneut gegen 15 Wettbewerber durch - darunter Supermärkte, SB-Warenhäuser
und Discounter - und sicherte sich den ersten Platz.
EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem
EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000
Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.
Pressekontakt:
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Tel. 040 / 6377 - 2182
E-Mail: mailto:presse@edeka.de
https://verbund.edeka
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6119372
OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Autor folgen