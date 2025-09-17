Verbraucher:innen küren EDEKA erneut zum besten Lebensmittelhändler in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Das internationale Marktforschungsinstitut YouGov zeichnet EDEKA zum sechsten

Mal in Folge als "Best Food Retailer" aus

- Hohe Kundenzufriedenheit und starkes Markenimage bestätigen EDEKAs führende

Position

- EDEKA-Märkte überzeugen mit Vielfalt, Qualität, Beratung durch kompetentes

Personal sowie einem begeisternden Einkaufserlebnis



EDEKA bleibt auch 2025 die Nummer eins im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Im

Rahmen des "Retailer Perception Monitor 2025" von YouGov wurde EDEKA zum

sechsten Mal in Folge als "Best Food Retailer" Deutschlands ausgezeichnet. Im

Urteil der Kundschaft überzeugt EDEKA erneut mit einem starken Gesamtpaket aus

Vielfalt, Qualität, Service und Atmosphäre und setzt sich damit erfolgreich vom

Wettbewerb ab.





Die jährliche Erhebung des Marktforschungsinstituts YouGov (ehemals bekannt

unter Consumer Panel Services GfK) beleuchtet, wie Verbraucher:innen die Akteure

des deutschen Lebensmitteleinzelhandels wahrnehmen und welche Kriterien ihre

Kaufentscheidungen prägen. Die Studie bestätigt, warum EDEKA erneut ganz oben

steht: Die Märkte überzeugen mit einem attraktiven und frischen Obst- und

Gemüseangebot, hochwertigen Bedientheken und einer angenehmen

Einkaufsatmosphäre. Die ansprechende Ladengestaltung und Warenpräsentation

tragen ebenso zum positiven Einkaufserlebnis bei wie die freundlichen und

kompetenten Mitarbeiter:innen.



Sehr stark schneidet EDEKA in den Bereichen Frische und Sympathie ab - auch das

sind zentrale Treiber für Kundenbindung und Markenloyalität. Laut der Studie ist

EDEKA für viele Kund:innen nicht nur ein Ort des Einkaufs, sondern ein

vertrauter Teil des Stadtteils - mit kurzen Wegen, persönlicher Beratung und

einem Einkaufserlebnis, das Spaß macht.



"Die erneute Auszeichnung als bester Lebensmittelhändler Deutschlands ist eine

großartige Anerkennung für das tägliche Engagement unserer selbstständigen

EDEKA-Kaufleute und ihrer Mitarbeitenden", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender

der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Unsere Kundinnen und Kunden schätzen

nicht nur die Qualität und Sortimentsvielfalt mit echtem Bekenntnis zur

Regionalität und zu Bio, sondern auch die Nähe, die Atmosphäre und die Menschen

in unseren Märkten. Das spornt uns an, weiterhin alles für die Zufriedenheit

unserer Kundschaft zu geben."



Über die Studie



Der "Retailer Perception Monitor" von YouGov analysiert jährlich die Wahrnehmung

der Verbraucher:innen gegenüber den Unternehmen des deutschen

Lebensmitteleinzelhandels und die Faktoren, die ihre Kaufentscheidungen

beeinflussen. Grundlage sind die Daten von rund 7.000 Haushalten im YouGov

Shopperpanel FMCG sowie eine umfangreiche Befragung, die Einstellungen und

tatsächliches Einkaufsverhalten miteinander verknüpft. Im Jahr 2025 setzte sich

EDEKA erneut gegen 15 Wettbewerber durch - darunter Supermärkte, SB-Warenhäuser

und Discounter - und sicherte sich den ersten Platz.



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und

Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,

die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung

verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.

Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem

online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem

EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds

ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000

Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200

Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.



