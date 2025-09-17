    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    YouGov Retailer Perception Monitor 2025

    Verbraucher:innen küren EDEKA erneut zum besten Lebensmittelhändler in Deutschland (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - Das internationale Marktforschungsinstitut YouGov zeichnet EDEKA zum sechsten
    Mal in Folge als "Best Food Retailer" aus
    - Hohe Kundenzufriedenheit und starkes Markenimage bestätigen EDEKAs führende
    Position
    - EDEKA-Märkte überzeugen mit Vielfalt, Qualität, Beratung durch kompetentes
    Personal sowie einem begeisternden Einkaufserlebnis

    EDEKA bleibt auch 2025 die Nummer eins im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Im
    Rahmen des "Retailer Perception Monitor 2025" von YouGov wurde EDEKA zum
    sechsten Mal in Folge als "Best Food Retailer" Deutschlands ausgezeichnet. Im
    Urteil der Kundschaft überzeugt EDEKA erneut mit einem starken Gesamtpaket aus
    Vielfalt, Qualität, Service und Atmosphäre und setzt sich damit erfolgreich vom
    Wettbewerb ab.

    Die jährliche Erhebung des Marktforschungsinstituts YouGov (ehemals bekannt
    unter Consumer Panel Services GfK) beleuchtet, wie Verbraucher:innen die Akteure
    des deutschen Lebensmitteleinzelhandels wahrnehmen und welche Kriterien ihre
    Kaufentscheidungen prägen. Die Studie bestätigt, warum EDEKA erneut ganz oben
    steht: Die Märkte überzeugen mit einem attraktiven und frischen Obst- und
    Gemüseangebot, hochwertigen Bedientheken und einer angenehmen
    Einkaufsatmosphäre. Die ansprechende Ladengestaltung und Warenpräsentation
    tragen ebenso zum positiven Einkaufserlebnis bei wie die freundlichen und
    kompetenten Mitarbeiter:innen.

    Sehr stark schneidet EDEKA in den Bereichen Frische und Sympathie ab - auch das
    sind zentrale Treiber für Kundenbindung und Markenloyalität. Laut der Studie ist
    EDEKA für viele Kund:innen nicht nur ein Ort des Einkaufs, sondern ein
    vertrauter Teil des Stadtteils - mit kurzen Wegen, persönlicher Beratung und
    einem Einkaufserlebnis, das Spaß macht.

    "Die erneute Auszeichnung als bester Lebensmittelhändler Deutschlands ist eine
    großartige Anerkennung für das tägliche Engagement unserer selbstständigen
    EDEKA-Kaufleute und ihrer Mitarbeitenden", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender
    der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. "Unsere Kundinnen und Kunden schätzen
    nicht nur die Qualität und Sortimentsvielfalt mit echtem Bekenntnis zur
    Regionalität und zu Bio, sondern auch die Nähe, die Atmosphäre und die Menschen
    in unseren Märkten. Das spornt uns an, weiterhin alles für die Zufriedenheit
    unserer Kundschaft zu geben."

    Über die Studie

    Der "Retailer Perception Monitor" von YouGov analysiert jährlich die Wahrnehmung
    der Verbraucher:innen gegenüber den Unternehmen des deutschen
    Lebensmitteleinzelhandels und die Faktoren, die ihre Kaufentscheidungen
    beeinflussen. Grundlage sind die Daten von rund 7.000 Haushalten im YouGov
    Shopperpanel FMCG sowie eine umfangreiche Befragung, die Einstellungen und
    tatsächliches Einkaufsverhalten miteinander verknüpft. Im Jahr 2025 setzte sich
    EDEKA erneut gegen 15 Wettbewerber durch - darunter Supermärkte, SB-Warenhäuser
    und Discounter - und sicherte sich den ersten Platz.

    EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

    Das Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds
    basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
    rund 3.200 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf
    Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und
    Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben,
    die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von
    Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
    EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
    nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
    Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung
    verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
    setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft.
    Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
    online-basierten Lieferdienst Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem
    EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
    ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 Märkten und rund 413.000
    Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
    Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.

    Pressekontakt:

    EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
    Unternehmenskommunikation
    Tel. 040 / 6377 - 2182
    E-Mail: mailto:presse@edeka.de
    https://verbund.edeka

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6119372
    OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG




    news aktuell
    Verfasst von news aktuell
