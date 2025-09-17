    StartseitevorwÃ¤rtsAktienvorwÃ¤rtsCommerzbank AktievorwÃ¤rtsNachrichten zu Commerzbank

    Unicredit

    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien

    FÃ¼r Sie zusammengefasst
    • Unicredit kontrolliert 29% an Commerzbank vollstÃ¤ndig.
    • Commerzbank bleibt unabhÃ¤ngig, fordert konkrete VorschlÃ¤ge.
    • Orcels Vorgehen wird als "unfreundlich" bewertet.
    Unicredit - Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Unicredit lÃ¤sst bei der Commerzbank nicht locker: "Wir befinden uns in einer Situation, in der wir nun die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber unsere 29 Prozent physischen Anteile an der Commerzbank haben. Diese 29 Prozent werden konsolidiert", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel am Mittwoch bei einer Konferenz der Bank of America. Eine offizielle Mitteilung des MailÃ¤nder Instituts dazu gab es zunÃ¤chst nicht.

    Erst Ende August hatte die Unicredit ihre Beteiligung an der Commerzbank von rund 20 Prozent auf gut 26 Prozent erhÃ¶ht. Bei Ãœberschreitung der 30-Prozent-Marke muss die Unicredit, die seit Juli der mit Abstand grÃ¶ÃŸte EinzelaktionÃ¤r des Frankfurter Dax-Konzerns vor dem deutschen Staat ist, den Ã¼brigen Anteilseignern ein offizielles Kaufangebot vorlegen. "Wir stehen unter keinem Druck, wir kÃ¶nnen abwarten", sagte Orcel.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre EinschÃ¤tzung zu DAX Performance!
    Short
    25.060,00â‚¬
    Basispreis
    16,96
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    21.900,00â‚¬
    Basispreis
    15,51
    Ask
    × 14,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    PrÃ¤sentiert von

    Den Basisprospekt sowie die EndgÃ¼ltigen Bedingungen und die BasisinformationsblÃ¤tter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Commerzbank setzt auf EigenstÃ¤ndigkeit

    Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zeigte sich bei derselben Konferenz unbeeindruckt von den jÃ¼ngsten Schritten der Italiener. Im Falle einer Ãœberschreitung der 30-Prozent-Marke gebe es klare Regularien. "Wir brauchen einen sehr konkreten Vorschlag mit Zahlen." Solange ein solcher Vorschlag nicht vorliege, konzentriere sich die Commerzbank auf ihre eigene Wachstumsstrategie, bekrÃ¤ftigte die Managerin frÃ¼here Aussagen.

    "Unfreundlich" und "feindlich"

    Die Unicredit hatte vor einem Jahr den Teilausstieg des Bundes genutzt, um sich in groÃŸem Stil bei der Commerzbank einzukaufen. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt und hÃ¤lt noch etwas mehr als 12 Prozent der Anteile. Deren Verkauf schlieÃŸt die Bundesregierung bislang aus. In Berlin wie in Frankfurt wird Orcels Vorgehen als "unfreundlich" und "feindlich" bewertet.

    Die Unicredit, die im deutschen Markt mit der Hypovereinsbank (HVB) bereits ein Standbein hat, sieht in einem Zusammenschluss mit der Commerzbank Chancen im GeschÃ¤ft mit Privat- und Mittelstandskunden. Auf Commerzbank-Seite dagegen sind die Sorgen groÃŸ, dass eine Fusion einen weitreichenden Stellenabbau und FilialschlieÃŸungen zur Folge hÃ¤tte./ben/stw/DP/stw

     

    ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23.347 auf Ariva Indikation (17. September 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,39 % verÃ¤ndert. Der Verlust auf 30 Tage betrÃ¤gt -14,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,28 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,54 %/+11,82 % bedeutet.




    Diskutieren Sie Ã¼ber die enthaltenen Werte


    Community BeitrÃ¤ge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community Ã¼ber Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zÃ¤hlt zu den fÃ¼hrenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. GestÃ¼tzt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhÃ¤ngig, zuverlÃ¤ssig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschlieÃŸlich fÃ¼r private und nicht kommerzielle Internetangebote zulÃ¤ssig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulÃ¤ssig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Unicredit Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien Die Unicredit lÃ¤sst bei der Commerzbank nicht locker: "Wir befinden uns in einer Situation, in der wir nun die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber unsere 29 Prozent physischen Anteile an der Commerzbank haben. Diese 29 Prozent werden konsolidiert", sagte …