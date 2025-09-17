Unicredit
Kontrollieren 29 Prozent der Commerzbank-Aktien
- Unicredit kontrolliert 29% an Commerzbank vollstÃ¤ndig.
- Commerzbank bleibt unabhÃ¤ngig, fordert konkrete VorschlÃ¤ge.
- Orcels Vorgehen wird als "unfreundlich" bewertet.
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Unicredit lÃ¤sst bei der Commerzbank nicht locker: "Wir befinden uns in einer Situation, in der wir nun die vollstÃ¤ndige Kontrolle Ã¼ber unsere 29 Prozent physischen Anteile an der Commerzbank haben. Diese 29 Prozent werden konsolidiert", sagte Unicredit-Chef Andrea Orcel am Mittwoch bei einer Konferenz der Bank of America. Eine offizielle Mitteilung des MailÃ¤nder Instituts dazu gab es zunÃ¤chst nicht.
Erst Ende August hatte die Unicredit ihre Beteiligung an der Commerzbank von rund 20 Prozent auf gut 26 Prozent erhÃ¶ht. Bei Ãœberschreitung der 30-Prozent-Marke muss die Unicredit, die seit Juli der mit Abstand grÃ¶ÃŸte EinzelaktionÃ¤r des Frankfurter Dax-Konzerns vor dem deutschen Staat ist, den Ã¼brigen Anteilseignern ein offizielles Kaufangebot vorlegen. "Wir stehen unter keinem Druck, wir kÃ¶nnen abwarten", sagte Orcel.
Commerzbank setzt auf EigenstÃ¤ndigkeit
Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp zeigte sich bei derselben Konferenz unbeeindruckt von den jÃ¼ngsten Schritten der Italiener. Im Falle einer Ãœberschreitung der 30-Prozent-Marke gebe es klare Regularien. "Wir brauchen einen sehr konkreten Vorschlag mit Zahlen." Solange ein solcher Vorschlag nicht vorliege, konzentriere sich die Commerzbank auf ihre eigene Wachstumsstrategie, bekrÃ¤ftigte die Managerin frÃ¼here Aussagen.
"Unfreundlich" und "feindlich"
Die Unicredit hatte vor einem Jahr den Teilausstieg des Bundes genutzt, um sich in groÃŸem Stil bei der Commerzbank einzukaufen. Der Bund hatte die Commerzbank in der Finanzkrise 2008/2009 mit Steuermilliarden vor dem Kollaps bewahrt und hÃ¤lt noch etwas mehr als 12 Prozent der Anteile. Deren Verkauf schlieÃŸt die Bundesregierung bislang aus. In Berlin wie in Frankfurt wird Orcels Vorgehen als "unfreundlich" und "feindlich" bewertet.
Die Unicredit, die im deutschen Markt mit der Hypovereinsbank (HVB) bereits ein Standbein hat, sieht in einem Zusammenschluss mit der Commerzbank Chancen im GeschÃ¤ft mit Privat- und Mittelstandskunden. Auf Commerzbank-Seite dagegen sind die Sorgen groÃŸ, dass eine Fusion einen weitreichenden Stellenabbau und FilialschlieÃŸungen zur Folge hÃ¤tte./ben/stw/DP/stw
ZusÃ¤tzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der VerÃ¶ffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 23.347 auf Ariva Indikation (17. September 2025, 12:15 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,39 % verÃ¤ndert. Der Verlust auf 30 Tage betrÃ¤gt -14,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,28 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das hÃ¶chste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,54 %/+11,82 % bedeutet.
Servus Zusammen, manch einer hier entwickelt tatsÃ¤chlich paranoiden Verfolgungswahn! - Anders kann man das schon gar nicht mehr bezeichnen. Und selbstverstÃ¤ndlich kann man, wenn man oder viele ein hohes Aktienpaket haben sicherlich etwas am Kurs drehen, wenn man geschickt agiert - nicht anders agieren ja auch Short-Seller .... die kann man nun mÃ¶gen oder nicht - es gibt Sie und Sie haben Ihre Daseinsberechtigung.
Was geht denn heute ab?
Der DAX tritt auf der Stelle die CoBa steigt, es dÃ¼rfte daran liegen dass die Nachfrage nach CoBa Aktien das Angebot Ã¼bersteigt.
- die gÃ¼nstige fundamentale Bewertung
- das starke zu erwartende Gewinnwachstum
- die in Vergleich zu anderen Banken geringen Bilanzrisiken
- die hohen AusschÃ¼ttungen an die AktionÃ¤re (10 % in 2027 ?)
- das kompetente Management aka Bettina
- die hohe Nachfrage nach Aktien aufgrund von Derivaten (200 Mio. StÃ¼ck ?)
- das rekordverdÃ¤chtige ARP das ins Haus steht
- die steigende Marktkapitalisierung der mBank
Hallo zusammen