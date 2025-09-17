'FT'
China untersagt heimischen Unternehmen den Kauf von Nvidia-KI-Chips
- China stoppt Kauf von Nvidia-Chips für KI-Technik.
- US-Chipexporte nach China wegen Sicherheitsbedenken blockiert.
- Nvidia-Aktien fallen nach Berichten über Handelsrestriktionen.
LONDON (dpa-AFX) - Der Streit um Hightech-Chips zwischen China und den USA spitzt sich laut einem Pressebericht weiter zu. Chinas Cybersicherheitsbehörde CAC habe die größten Technologiekonzerne des Landes angewiesen, Käufe bestimmter Chips für Künstliche Intelligenz beim US-Chipriesen Nvidia zu unterlassen, berichtete die "Financial Times" ("FT") am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Bereits bestehende Bestellungen sollten die Unternehmen stornieren. Unter den betroffenen Firmen befänden sich die Tiktok-Mutter Bytedance und der Internetkonzern Alibaba , hieß es weiter. Konkret geht es um Chips mit dem Modellnamen RTX Pro 6000D, die Halbleiter enthalten laut dem US-Unternehmen auch Technik der fortschrittlichen Blackwell-Modellreihe.
Nvidia würde gerne Chips der Blackwell-Reihe nach China exportieren. Der Konzern hatte laut "FT" deshalb den betreffenden Chip entworfen, um Ausfuhrbeschränkungen zu umgehen. Dem Bericht zufolge war es das letzte Produkt, das der US-Konzern in China in nennenswerten Stückzahlen verkaufen durfte. Washington stemmt sich nach eigenen Angaben aus Sicherheitsgründen gegen die Lieferung von Hochtechnologie-Chips aus den USA in die Volksrepublik.
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte nach langem Zögern erst jüngst den Widerstand gegen den Verkauf von weniger leistungsfähigen sogenannten H20-Chips von Nvidia nach China aufgegeben - gegen eine Beteiligung an den Erlösen. Auch die H20-Chips hatte Nvidia extra für den chinesischen Markt designt. Der Verkauf in die Volksrepublik stockt bislang aber, weil Peking seinerseits Sicherheitsbedenken geltend macht.
Die chinesischen Unternehmen, die Pekinger Cybersicherheitsbehörde CAC sowie Nvidia antworteten zunächst nicht auf Anfragen der "FT". Nvidia-Aktien fielen im vorbörslichen US-Handel um mehr als ein Prozent. Zu Wochenbeginn hatte Pekings Wettbewerbsbehörde gegen Nvidia zudem eine vertiefte Prüfung wegen mutmaßlichen Verstoßes gegen das Anti-Monopol-Gesetz im Zusammenhang mit einer früheren Übernahme eingeleitet./men/tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,23 % und einem Kurs von 145,6 auf Tradegate (17. September 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,33 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,55 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 210,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +40,74 %/+54,47 % bedeutet.
Weiß nicht, warum man sich aufgrund der News zum Verkauf direkt verleiten lässt. Nvidia selbst hat bereits 2020 erwähnt, dass es hier seitens China zu regulatorischen Maßnahmen kommen könnte. Das Timing, dass es jetzt während der Handelsgespräche dazu kommt, dürfte kaum ein Zufall sein ;)
Hermesto postet hier ohne jegliche Grundlage Kursziele die er selbst nicht fundiert erklären kann. Meiner Meinung will er hier auf übelsten Unterschichtenniveau einfach nur provozieren. Honk ist kein netter Begriff, aber manchmal fällt einem halt kein besserer ein wenn man diese unterbelichteten Posts lesen MUSS! Aktion/Reaktion, so einfach ist das. Ist fast schon Körperverletzung dieser geistige Müll.
Liste doch mal auf, wieviel Verluste du beim intensiven shorten gegen 4.000 Mrd. Marktkapitalisierung schon gehabt hast!