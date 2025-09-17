China untersagt heimischen Unternehmen den Kauf von Nvidia-KI-Chips

Hermesto postet hier ohne jegliche Grundlage Kursziele die er selbst nicht fundiert erklären kann. Meiner Meinung will er hier auf übelsten Unterschichtenniveau einfach nur provozieren. Honk ist kein netter Begriff, aber manchmal fällt einem halt kein besserer ein wenn man diese unterbelichteten Posts lesen MUSS! Aktion/Reaktion, so einfach ist das. Ist fast schon Körperverletzung dieser geistige Müll.





Also die Chance gebe ich ihm jetzt. Unter welchem Szenario sollte NVIDIA in absehbarer Zeit von diesen Niveaus um 100$ fallen? Wie ist mir egal, Hauptsache er bringt fundierte Fakten und Zahlen. Ich wette, da kommt jetzt nichts von ihm außer dem bekannten Gelabere was er bitte fortan für sich behalten kann...Weil er keine Ahnung hat.





Es spricht bei der aktuellen Situation nichts gegen einen Anlauf über die ATHs, dann weiter an die 200$, die etwas dauern werden um sie zu durchbrechen. Aber 250$-270$ im Herbst 2026 sind absolut realistisch. Zinssenkungen, Überraschungen von Verkäufen aus China die im Ausblick im Moment mit 0! anvisiert sind, neue Chip-Generationen, Nachfrage die bei weitem nicht bedient werden kann, 93% Marktführerschaft mit einem Burggraben der seinesgleichen sucht, der vielleicht beste CEO der Welt, Heraufstufungen der Aktie auf breiter Front, Bestellungen von UAE / Europa / Asien für neue Rechenzentren werden ihr übriges tun. Das sind meine Fakten. Bin gespannt was von ihm kommt...Die paar Argumente die er in den Raum wirft, sind reine Luftnummern und Träume eines Shorters. Nichts davon wird eintreffen.



