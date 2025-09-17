    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsAnalysen: anderevorwärtsNachricht
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Schaeffler auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler nach dem Kapitalmarkttag des Autozulieferers von 4,00 auf 4,70 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Management habe gute und gut erklärte Mittelfristziele vorgelegt, die er für erreichbar halte, schrieb Christoph Laskawi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hingen diese Ziele eindeutig von einer konsequenten Umsetzung der Kostensenkungsmaßnahmen ab, sowie vom Auftragsbestand und einer auch mittelfristigen Fortsetzung der jüngsten Erfolge. Das neue Kursziel reflektiere die Verlagerung seines Bewertungshorizonts auf das Jahr 2026./edh/tav

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Christoph Laskawi
    Analysiertes Unternehmen: Schaeffler
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 4,70
    Kursziel alt: 4,00
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



