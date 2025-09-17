21Shares hat 50 Krypto-ETPs in Europa erreicht

Das neue 21Shares Artificial Superintelligence Alliance ETP bündelt eine Auswahl dezentraler KI-Protokolle, darunter Fetch.ai, SingularityNET, Ocean Protocol und CUDOS. AFET wird sowohl an der Euronext Amsterdam als auch an der Euronext Paris gehandelt. Parallel dazu bringt 21Shares das 21Shares Raydium ETP an den Markt. Dieses Produkt bietet Investoren direkten Zugang zum nativen Token der Solana-basierten dezentralen Börse Raydium und ist an der SIX Swiss Exchange gelistet. Beide ETPs sind vollständig durch Token besichert.

Der Schweizer Krypto-ETP-Pionier 21Shares hat seine Produktpalette in Europa auf insgesamt 50 börsengehandelte Krypto-Produkte (ETPs) erweitert. Mit der heutigen Lancierung von zwei neuen ETPs – einem auf dezentrale KI-Protokolle ausgerichteten Produkt und einem Raydium-ETP – baut das Unternehmen seine Führungsrolle im europäischen Markt weiter aus.

"Mit diesen neuen Launches ermöglicht 21Shares Investoren nun den Zugang zu 50 physisch besicherten Krypto-ETPs in Europa," erklärte Duncan Moir, Präsident von 21Shares. Das Unternehmen verwaltet weltweit bereits über 11 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten.

Europäische Krypto-ETPs wachsen – bleiben aber hinter den USA zurück

21Shares hatte bereits 2018 Geschichte geschrieben, als es das weltweit erste tokenbesicherte Krypto-ETP auflegte. Seitdem hat das Unternehmen seine Produktpalette kontinuierlich erweitert und deckt heute ein breites Spektrum des digitalen Asset-Ökosystems ab – von Layer-1-Blockchains über DeFi bis hin zu thematischen Investments wie KI.

Trotz der hohen Zahl an verfügbaren Produkten hinkt der europäische Markt den USA in puncto Handelsvolumen und verwaltetem Vermögen deutlich hinterher. Nach Angaben von ETFBook belaufen sich die Assets under Management (AUM) von Krypto-ETPs in Europa derzeit auf rund 23,24 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Allein die in den USA zugelassenen Spot-Bitcoin- und Ether-ETFs verwalten bereits über 174 Milliarden US-Dollar.

Die jüngsten Neuzugänge von 21Shares unterstreichen den Trend, dass Investoren neben Bitcoin und Ethereum zunehmend nach thematischen Exposures im Krypto-Sektor suchen – insbesondere in den Bereichen Künstliche Intelligenz und DeFi auf alternativen Blockchains wie Solana.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



