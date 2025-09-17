DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft ASTRAZENECA auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Hold" mit einem Kursziel von 11000 Pence belassen. Emmanuel Papadakis befasste sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer Blitzumfrage zur Studie Destiny-Breast09 mit dem Mittel Enhertu bei metastasiertem HER2-positivem Brustkrebs. Diese sieht der Experte als leicht positiv für den Pharmakonzern an./edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 130,2EUR auf Tradegate (17. September 2025, 12:18 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Emmanuel Papadakis
Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 110
Kursziel alt: 110
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
