Verkaufsstopp für Nvidia-Chips in China: Ist die Aktie jetzt gefährdet?

Der Schritt signalisiert eine Verschärfung von Pekings Strategie gegen den Einsatz von Nvidia-Beschleunigern, die für die Entwicklung künstlicher Intelligenz unverzichtbar sind. Im größten Halbleitermarkt der Welt bleiben diese aber weitgehend verboten. Bereits im Sommer hatten Behörden Firmen dazu angehalten, den niedrigeren H20-Chip von Nvidia zu meiden. Diesen hatte die Trump-Administration in diesem Jahr für den Export nach China freigegeben.

Die Aktie von Nvidia verlor in der New Yorker Vorbörse fast ihre Gewinne und fiel um ein Prozent. Auch der Konkurrent AMD musste einen Rückgang von etwa 0,7 Prozent hinnehmen.

Nvidia zwischen Washington und Peking

Nvidia steht in diesem Jahr im Zentrum heikler Verhandlungen zwischen Washington und Peking, weil seine Chips entscheidend für die Zukunftstechnologien der künstlichen Intelligenz sind. Das Unternehmen dominiert den Markt für Prozessoren, die AI-Dienste bei Firmen wie Meta Platforms oder OpenAI antreiben.

Zudem entschied China diese Woche, dass Nvidia mit der sieben Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Mellanox Technologies im Jahr 2020 gegen Anti-Monopol-Gesetze verstoßen habe. Kurz zuvor hatte Peking eine Anti-Dumping-Ermittlung gegen bestimmte Halbleiterprodukte US-amerikanischer Hersteller wie Texas Instruments eingeleitet.

Vey-Sern Ling, Managing Director bei Union Bancaire Privée, kommentierte: "China bevorzugt klar, KI in seinem eigenen Tempo auf einem heimischen Technologie-Stack zu entwickeln. Besser, jetzt die Zügel selbst in die Hand zu nehmen, als auf US-Technik zu setzen, die jederzeit eingeschränkt werden kann. Ein vollständiges Verbot, falls es zutrifft, würde Chinas Vertrauen in die lokale Lieferkette zeigen, ist aber wohl auch ein Verhandlungsspielraum in den Handelsgesprächen."

Nvidia-CEO äußert Enttäuschung über China

Jensen Huang, CEO von Nvidia, bezeichnete die Situation als enttäuschend, wie CNBC berichtete. "Wir können nur in einem Markt tätig sein, wenn das Land uns haben will", sagte er. "Ich bin enttäuscht über das, was ich sehe. Aber sie haben größere Agenden zwischen China und den Vereinigten Staaten zu klären, und das verstehe ich", sagte er.

Huang beschrieb die Entwicklung von Nvidias Geschäften in China als "eine Art Achterbahnfahrt" und erklärte, dass das Unternehmen Analysten geraten habe, China nicht in ihre Finanzprognosen einzubeziehen. "Der Grund dafür ist, dass vieles in den Gesprächen zwischen der US-Regierung und der chinesischen Regierung entschieden wird", erläuterte er. Trotz der Spannungen unterstrich Huang die Bedeutung des chinesischen KI-Sektors: "Der chinesische Markt ist wichtig. Er ist groß. Die Technologiebranche ist lebendig. Wir sind seit dreißig Jahren für diesen Markt tätig." Nvidia werde weiterhin die chinesische Regierung und chinesische Unternehmen unterstützen, soweit sie dies wünschen, und gleichzeitig die US-Regierung in den laufenden Verhandlungen begleiten.

Chinas Aufholjagd bei heimischen Chips

Die Entscheidung Pekings sei auch ein Ausdruck des wachsenden Vertrauens in die heimische Chipentwicklung, berichtet die Financial Times laut Angaben eines mit der Sache vertrauten Informanten. Alibaba und Baidu treiben eigene Chipprojekte voran, um die Abhängigkeit von ausländischer Technologie zu reduzieren. So hat Alibaba für seine "T-Head"-KI-Prozessoren bereits einen prominenten Kunden bei Chinas zweitgrößtem Mobilfunkanbieter gewonnen, was auf erste Erfolge im heimischen Markt hindeutet.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion