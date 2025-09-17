    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinn

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit-Chef Orcel erwartet 2027 über 11 Mrd. Gewinn.
    • Beteiligung an Commerzbank auf 29 Prozent erhöht.
    • Übernahmeangebot ab 30 Prozent Beteiligung nötig.
    Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinn
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MAILAND (dpa-AFX) - Unicredit -Chef Andrea Orcel rechnet für 2027 mit noch mehr Gewinn als bisher gedacht. Der Überschuss werde dann statt etwa 10 Milliarden deutlich mehr als 11 Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der italienischen Großbank am Mittwoch auf einer Konferenz der Bank of America . Unter anderem rechnet der Manager die Geschäftszahlen der deutschen Commerzbank künftig anteilig in die Zahlen der Unicredit ein.

    Nach Orcels Angaben hat sein Institut die Beteiligung an dem Frankfurter Geldhaus inzwischen auf 29 Prozent aufgestockt. Ab 30 Prozent muss er den übrigen Commerzbank-Aktionären ein Übernahmeangebot machen. Die Unicredit-Aktie verlor zuletzt rund 1,5 Prozent./stw/jha/

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Commerzbank AG!
    Short
    33,54€
    Basispreis
    2,41
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29,70€
    Basispreis
    0,18
    Ask
    × 14,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (17. September 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,05 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,28 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,46 %/+11,93 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinn Unicredit -Chef Andrea Orcel rechnet für 2027 mit noch mehr Gewinn als bisher gedacht. Der Überschuss werde dann statt etwa 10 Milliarden deutlich mehr als 11 Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der italienischen Großbank am Mittwoch auf einer …