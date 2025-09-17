Unicredit erwartet 2027 noch mehr Gewinn
- Unicredit-Chef Orcel erwartet 2027 über 11 Mrd. Gewinn.
- Beteiligung an Commerzbank auf 29 Prozent erhöht.
- Übernahmeangebot ab 30 Prozent Beteiligung nötig.
MAILAND (dpa-AFX) - Unicredit -Chef Andrea Orcel rechnet für 2027 mit noch mehr Gewinn als bisher gedacht. Der Überschuss werde dann statt etwa 10 Milliarden deutlich mehr als 11 Milliarden Euro erreichen, sagte der Chef der italienischen Großbank am Mittwoch auf einer Konferenz der Bank of America . Unter anderem rechnet der Manager die Geschäftszahlen der deutschen Commerzbank künftig anteilig in die Zahlen der Unicredit ein.
Nach Orcels Angaben hat sein Institut die Beteiligung an dem Frankfurter Geldhaus inzwischen auf 29 Prozent aufgestockt. Ab 30 Prozent muss er den übrigen Commerzbank-Aktionären ein Übernahmeangebot machen. Die Unicredit-Aktie verlor zuletzt rund 1,5 Prozent./stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 42,80 auf Tradegate (17. September 2025, 12:26 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 35,28 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -10,46 %/+11,93 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Servus Zusammen, manch einer hier entwickelt tatsächlich paranoiden Verfolgungswahn! - Anders kann man das schon gar nicht mehr bezeichnen. Und selbstverständlich kann man, wenn man oder viele ein hohes Aktienpaket haben sicherlich etwas am Kurs drehen, wenn man geschickt agiert - nicht anders agieren ja auch Short-Seller .... die kann man nun mögen oder nicht - es gibt Sie und Sie haben Ihre Daseinsberechtigung.
Was geht denn heute ab?
Der DAX tritt auf der Stelle die CoBa steigt, es dürfte daran liegen dass die Nachfrage nach CoBa Aktien das Angebot übersteigt.
- die günstige fundamentale Bewertung
- das starke zu erwartende Gewinnwachstum
- die in Vergleich zu anderen Banken geringen Bilanzrisiken
- die hohen Ausschüttungen an die Aktionäre (10 % in 2027 ?)
- das kompetente Management aka Bettina
- die hohe Nachfrage nach Aktien aufgrund von Derivaten (200 Mio. Stück ?)
- das rekordverdächtige ARP das ins Haus steht
- die steigende Marktkapitalisierung der mBank
Hallo zusammen Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/smile.gif (für den entspannten Sonntagnachmittag)