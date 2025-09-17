Kraftstoffpreise in Deutschland leicht gestiegen

München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind im Vergleich zur Vorwoche leicht gestiegen. Laut einer aktuellen Auswertung des ADAC kosten sowohl Benzin als auch Diesel 0,7 Cent mehr pro Liter. Der Preis für einen Liter Super E10 liegt demnach im bundesweiten Durchschnitt derzeit bei 1,667 Euro, während Diesel 1,589 Euro kostet.





Der Rohölpreis stieg ebenfalls leicht an. Nachdem er in der Vorwoche um drei US-Dollar gefallen war, notierte ein Barrel der Sorte Brent nun bei rund 68 US-Dollar, zwei Dollar höher als zuvor. Der Preis für Brent-Öl bewegte sich seit Anfang August zwischen 65 und 70 US-Dollar, was im Vergleich zu den vorherigen Wochen als stabil gilt. Der schwächere US-Dollar im Vergleich zum Euro dämpfte den Anstieg der Rohölpreise etwas.





