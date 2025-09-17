    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eintracht – Bayern – so sind Sie dabei

    Frankfurt ist nicht nur das Herzen der deutschen Finanzszene, sondern bietet derzeit  wieder Fußball auf höchstem Niveau. Der Broker Robomarkets ist dabei und verlost Tickets für den Kracher Eintracht- Bayern im Oktober.

    Teilnahme? Ganz einfach:
    ️ Du meldest Dich bis zum 30.09. zum Robomarkets- Newsletter an und nimmst automatisch teil. Ihr Kompass im Finanzmarkt: die technischen Marktanalysen von Martin Utschneider
    Newsletter-Anmeldung

    Depot eröffnen & an den Börsen mitjubeln

    Denn Robomarkets ist nicht nur fußballverrückt – sondern sind einer der besten, schnellsten und günstigsten Broker – und das im Herzen von Europa.




    Autor
    Daniel Saurenz
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Der ehemalige FTD-Redakteur und Börse Online-Urgestein Daniel Saurenz hat zusammen mit Benjamin Feingold das Investmentportal „Feingold Research“ gegründet. Dort präsentieren die beiden Börsianer und Journalisten ihre Markteinschätzungen, Perspektiven und Strategien samt Produktempfehlungen. Im strategischen Musterdepot werden die eigenen Ideen mit cleveren und meist etwas „anderen“ Produkten umgesetzt und für alle Leser und aktiven Anleger verständlich erläutert. Weitere Informationen: Feingold Research.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Daniel Saurenz
    Eintracht – Bayern – so sind Sie dabei Frankfurt ist nicht nur das Herzen der deutschen Finanzszene, sondern bietet derzeit  wieder Fußball auf höchstem Niveau. Der Broker Robomarkets ist dabei und verlost Tickets für den Kracher Eintracht- Bayern im Oktober. Teilnahme? Ganz einfach: ️ …